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aksam.com.tr
  • 21 Nisan 2020 Salı 21:32
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  • 21 Nisan 2020 Salı 21:33

Hannover, Kenan Koçak ile sözleşme uzattı

Hannover, Kenan Koçak ile sözleşme uzattı

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Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96, Türk Teknik Direktör Kenan Koçak'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.


Alman ekibi Hannover, Teknik Direktör Kenan Koçak ile nikah tazeledi. Bugün yapılan görüşmeler sonrasında Koçak’ın sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar uzatıldı. Ligin 13. haftasında Heidenheim’e karşı alınan 4-0’lık mağlubiyetin ardından, Teknik Direktör Asif Saric ile yollarını ayıran Alman ekibi, Kenan Koçak’ı takımın başına getirmişti. Koçak’ın gelişiyle birlikte başarılı bir grafik çizen Hannover, topladığı 32 puanla 9. sıraya yükselmişti.

Sözleşmenin ardından açıklamalarda bulunan Türk teknik adam, "Bay Kind’ın, spor direktörü Gerry Zuber ve bu büyük kulübün çalışanlarının bana verdiği büyük güvenden çok memnunum. Geldiğim ilk günden itibaren kulüpte ve şehirde kendimi çok rahat hissettim. Duvara çarpmayacağız ya da havada kaleler inşa etmeyeceğiz. Ama söz verdiğimiz şey, bu sorumluluğu yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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