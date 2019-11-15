Hannes Thor Halldorsson: Biz iyiydik ama Türkler muhteşemdi

İşte Halldorsson'un sözleri:

"Bu milli araya giderken hedefimiz, EURO 2020 biletini almaktı. Bu maçın çok kritik bir maç olacağını biliyorduk ve kazanmayı inanıyorduk. Kazansaydık, son maçlar öncesi onları baskı altına alabilirdik.

Fakat, grupta her şey bitti. Artık, mart ayında oynanacak playoff maçlarına hazırlanacağız."

"BİZ İYİYDİK, TÜRKLER MUHTEŞEM"

"16 puanımız var ve çok iyi bir eleme performansı gösterdik ama ilk ikiye giremedik. Bence birçok maçta harika işler çıkardık. Biz iyiydik ama Türkler muhteşemdi. Her şey onların istediği gibi gitti."

(Sporx)