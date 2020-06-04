Hangi takımlar Avrupa'dan men cezası aldı?

UEFA son olarak Trabzonspor'a bir yıl Avrupa Kupaları'ndan men cezası verdi. Daha önce bir çok takımımız çeşitli sebeplerden dolayı Avrupa Kupalarına katılamama cezası almıştı. İşte o liste..

UEFA 2011 yılında hayata geçirdiği Finansal Fair-Play ile birçok kulübe Avrupa Kupaları'ndan men cezası verdi. Bu cezaları alan takımlar arasında Türk takımları da yer aldı. UEFA, son olarak Trabzonspor'a bir yıl Avrupa Kupaları'ndan men cezası verdi.

Peki, daha önce hangi Türk takımları Avrupa Kupaları'ndan men cezası aldı?

FFP kuralları kapsamında Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor, Gaziantepspor, Karabükspor ve Trabzonspor Avrupa müsabakalarından men cezası aldı.

Galatasaray

Galatasaray, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile 16 Mayıs 2014 tarihinde masaya oturarak, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarını kapsayan anlaşma yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu anlaşmanın ihlali nedeniyle 2016 yılında Avrupa'dan 1 yıl men cezası aldı.

UEFA, 13 Haziran 2018'de, Galatasaray ile yaptığı anlaşma kapsamında sarı-kırmızılı kulübe FFP kuralları kapsamında para ve Avrupa kupalarında futbolcu sayısı kısıtlama cezası verdi.

Bursaspor

UEFA, 2014 yılında Bursaspor'a bir yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi. Ceza kararı, Bursaspor'un, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 veya 2018-2019 sezonlarında Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda uygulanmak üzere alındı.

Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA'dan aldığı men ceza nedeniyle 2012-2013 sezonunda Avrupa kupalarına katılamadı. Siyah-beyazlı kulüp, mali kriterler kapsamında aldığı ceza nedeniyle bir sonraki sezon Avrupa'da mücadele etme hakkını kaybetti.

Karabükspor

Karabükspor, 17 Şubat 2017'de FFP kuralları kapsamında Avrupa kupalarından men cezası aldı. UEFA, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Avrupa kupalarına katılması durumunda men cezasını uygulamayı hükmetmişti.

Gaziantepspor

Gaziantepspor, mali kriterlere uymadığı için 2012 yılında UEFA tarafından bir yıl Avrupa kupalarından men edildi. Kırmızı-siyahlıların, 2012 sonrasındaki 4 yıl içinde bir kez Avrupa'da mücadele etme kazandığı sezon men edilmesine karar verilmişti.

Finansal ihlal kapsamı dışındaki men cezaları

Türk kulüplerinden bazıları FFP kuralları ve mali kriter ihlalleri dışında da son yıllarda UEFA tarafından Avrupa kupalarından men cezası aldı. Bu kapsamda, 3 Temmuz davasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Sivasspor ile UEFA Kulüp Lisansı alamadığı için Kasımpaşa, UEFA tarafından daha önce Avrupa kupalarından men edildi.

(Ajansspor)