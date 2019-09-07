Hande Sümertaş'tan Fatih Terim göndermesi: Kulübede birlikte yakalayamıyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamaların ardından PFDK tarafından 4 maç men cezası almasının yankıları sürüyor.

Galatasaray Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş ise bu cezalara göndermede bulunarak bir paylaşım yaptı.

Galatasaray antrenmanında Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş'ı yan yana fotoğraflayan Hande Sümertaş, son dönemdeki cezalara göndermede bulundu.

Sümertaş, yaptığı paylaşımda ''Kulübede birlikte yakalayamıyorum. Hazır bulmuşken anı ölümsüzleştireyim dedim'' sözlerini kullandı.

Fatih Terim ile uzun süredir beraber çalışan Hande Sümertaş'ın Twitter'dan yaptığı bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarının beğenisini topladı.