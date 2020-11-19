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aksam.com.tr
  • 19 Kasım 2020 Perşembe 10:40
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Hamza Yerlikaya, Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı

Hamza Yerlikaya, Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hayatını kaybeden Güreş Milli Takımı Antrenörü Reşit Karabacak için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçimiz Reşit Karabacak'ı kaybettik... Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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