Hamza Yerlikaya, Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı

Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçimiz Reşit Karabacak'ı kaybettik... Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık seçiminde ‘çatı aday' olabileceği iddia ediliyor.
Devre arası transfer döneminde sağlam adımlar atmayı hedefleyen Galatasaray'da öne çıkan iki isim Kenan Karaman ve Attila Szalai.
Milli takımlara gönderdiği futbolcular sebebiyle iki haftadır eksik kadroyla çalışan Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesi tam kadro bir şekilde sadece 2 idman yapabilecek.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Sampdoria'da forma giyen ve şu an boşta olan orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'ye kancayı taktı.
Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı kırılan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, 26 Kasım'da İstanbul'a dönerek idmanlara başlayacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Güreş Milli Takımı Antrenörü Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı.