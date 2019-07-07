Hamza Köseoğlu nereli? Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı finalisti Hamza Köseoğlu kimdir?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı finalistleri arasında Hamza Köseoğlu’da bulunuyor. Hamza Köseoğlu kimdir, kaç yaşında? Başpehlivanlık çeyrek final müsabakası sonrası yarı finale çıkan isimler arasında bulunan Köseoğlu, 1986 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. Başarılı sporcunun babası ve ağabeyi de güreşçidir.

HAMZA KÖSEOĞLU KİMDİR?

1986 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Hamza Köseoğlu’nu babası ve ağabeyi de güreşçidir.

Beş yıl boyunca minder ve yağlı güreşi beraberinde karakucak güreşlerinide tanıma fırsatı bulmuştur.

On beş yaşında Erzurum'dan ayrışmı, önce İstanbul sonra İzmir'de minder ve yağlı güreş tecrübelerine devam etmiştir. Ardından Ankara'ya gelmiştir.

ASKİ Spor Kulübünde daha sıkı çalışmaların yanı sıra kategorisinde değişen kilolarda serbest stilde milli mayoya ulaşırken, diğer tarafta yağlı güreşin basamaklarını birer birer başa doğru çıkmayı başarmıştır. ASKİ Spor Kulübünde Mehmet Ayan Koordinatörlüğünde, Çakmar gibi ve değerli diğer hocalarıyla da minderde çalışmalarına devam etmiştir.

2014 Yılına gelindiğinde ise sezon boyunca piyasa güreşlerinde çok başarılı bir sezon geçirmiştir.

653. KIRKPINARDA 2014 YILI KIRKPINAR BAŞ ALTI BİRİNCİSİ HAMZA KÖSEOĞLU OLDU

15 yaşında yola çıktığında, Hamza Pehlivan’ın rüyalarını süsleyen Baş Pehlivan olma arzusu nihayet gerçek oldu.