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Hamza Hamzaoğlu'nun hakem isyanı

Hamza Hamzaoğlu'nun hakem isyanı

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya isyan eden Hamzaoğlu, "Her takıma rahat rahat verilmeyecek bir penaltı, bize veriliyor. Hakemler için konuşmak istemiyorum, ben kendimi sorguluyorum. Oyunculara bugüne kadar ceza alanında düşmeyin, ayakta kalmaya çalışın, haksız bir şey için çabalamayın dedik. Acaba oyuncularımıza dürüst oynamalarını söyleyerek biz mi yanlış yapıyoruz? Futbolun içinde olan herkesin de kendisini sorgulamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BU LİDE ŞAMPİYONLUK DA, DÜŞME DE VAR"

Maçı değerlendiren teknik adam, "Kazanmamız gerekiyordu, galip bitirmemiz gerekiyordu. Mağlup olduk maalesef, şimdi önümüzde bir maç daha var. Umutlarımız azalsa da matematiksel olarak şansımız sürüyor. Bu ligde şampiyonluk da, küme düşme de var. Takımlar düşerler, çıkarlar. Futbol sürdüğü sürece bunları yaşayacağız. Tekrar kuvvetlenir, daha iyi şekilde çıkar Erzurumspor" dedi.

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