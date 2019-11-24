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  3. Hamza Hamzaoğlu: Zorlukları aşmak için yola çıktık

Hamza Hamzaoğlu: Zorlukları aşmak için yola çıktık

Hamza Hamzaoğlu: Zorlukları aşmak için yola çıktık

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, önemli bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Önemli bir maçtı. Galibiyetle ayrılmak beni mutlu etti. Göreve geldiğimizden bu yana takımda iyiye gidiş var. Milli maç arasını iyi değerlendirmeye çalıştık. Oyun anlayışımızı daha iyi duruma getirdik." ifadelerini kullandı.

İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Hamza Hamzaoğlu, "Futbol olarak iyi duruma gelmek istiyoruz. Oyuncularım son ana kadar pes etmedi ve istedi. Bu, bizi mutlu etti. Üç haftadan beri farklı oyuncuları sahaya sürmemize rağmen hepsi katkı sağladı. Beni en çok mutlu eden bu. En iyisini yapmaya gayret edeceğiz. 'Hedefler ulaşıldıkça uzaklaşır ve zorlaşır' diye bir söz var. Dolayısıyla bu zorlukları aşmak için yola çıktık. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur." değerlendirmesinde bulundu.


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