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  3. Hamza Hamzaoğlu: Utanılacak bir şey yok

Hamza Hamzaoğlu: Utanılacak bir şey yok

Hamza Hamzaoğlu: Utanılacak bir şey yok

İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 yenmesine rağmen küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, son iki haftada aldıkları sonuçlar neticesinde tüm kontrolün rakiplerine geçtiğini, bu maçta da üzerlerine düşeni yaptıklarını ama aldıkları galibiyetin ligde kalmak için yeterli olmadığını dile getirdi.

Bu durumdan bile insanların, camiaların kendilerine ders çıkarabileceğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Takdir böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Şimdi önümüze çok daha iyi bakmalıyız. Tecrübenin iyisi kötü olmaz. Küme düşmek hem bizler hem de külümüz için bir tecrübe. Bundan ders çıkarıp, gelecek  sezonlara ona göre hazırlanmak gerekiyor." diye konuştu.

Futbolcularını soyunma odasında teselli ettiğini belirten Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ligin son 10 haftasında bize bu görevi layık gören yönetime, her koşulda bize destek olan Erzurum halkına teşekkür ediyorum. Oyuncularıma, tesis görevlilerimize teşekkür etmek istiyorum. Oyuncularımla hep beraber bir mücadele verdik ama olmadı. Soyunma odasında maçtan sonra, 'Kafanızı kaldırın. Alnınız ak, başanız dik. Utanılacak hiçbir şey yok. Futbolun, sporun içerisinde bunlar var. Kazananlar olduğu gibi kaybedenlerde olacak. Bugün biz kaybettik.' dedim. Buradan gerekli dersleri çıkarıp, yarınlara daha emin adımlarla yürümek lazım. Tabii ki üzüleceğiz, üzüldük ama bu her şeyin sonu değil. Bunu da unutmamak gerekir. Sporun güzelliği de bu."

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