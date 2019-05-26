Hamza Hamzaoğlu: Utanılacak bir şey yok

Bu durumdan bile insanların, camiaların kendilerine ders çıkarabileceğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Takdir böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Şimdi önümüze çok daha iyi bakmalıyız. Tecrübenin iyisi kötü olmaz. Küme düşmek hem bizler hem de külümüz için bir tecrübe. Bundan ders çıkarıp, gelecek sezonlara ona göre hazırlanmak gerekiyor." diye konuştu.

Futbolcularını soyunma odasında teselli ettiğini belirten Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ligin son 10 haftasında bize bu görevi layık gören yönetime, her koşulda bize destek olan Erzurum halkına teşekkür ediyorum. Oyuncularıma, tesis görevlilerimize teşekkür etmek istiyorum. Oyuncularımla hep beraber bir mücadele verdik ama olmadı. Soyunma odasında maçtan sonra, 'Kafanızı kaldırın. Alnınız ak, başanız dik. Utanılacak hiçbir şey yok. Futbolun, sporun içerisinde bunlar var. Kazananlar olduğu gibi kaybedenlerde olacak. Bugün biz kaybettik.' dedim. Buradan gerekli dersleri çıkarıp, yarınlara daha emin adımlarla yürümek lazım. Tabii ki üzüleceğiz, üzüldük ama bu her şeyin sonu değil. Bunu da unutmamak gerekir. Sporun güzelliği de bu."