Hamza Hamzaoğlu, Tetteh ile Lukoki'nin hırsı ve çabasından memnun

Süper Lig’de henüz galibiyetle tanışamayan Yeni Malatyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçına galibiyet gözüyle bakıyor. Takımda Antalyaspor maçı hazırlıkları sürerken, golcü oyuncu Tetteh ve orta saha Lukoki’nin çalışmalardaki hırsı teknik heyeti memnun ediyor.
Ligin geride kalan 3 haftalık bölümünde sakatlıklardan dolayı bir arada oynatamadığı Lukoki ve Tetteh’e Antalyaspor maçında ilk on birde forma şansı vermeyi planlayan Hamzaoğlu’nun ikiliden oldukça umutlu olduğu öğrenildi.
Sparta Prag’dan büyük beklentilerle transfer edilen 23 yaşındaki Tetteh ve Ludogorets’ten alınan Lukoki’nin fiziksel eksiklerini kapatmaları için yoğun çaba sarf etmeleri ve verilen programa harfiyen uymaları Hamzaoğlu’nu memnun ediyor.
Bu arada Yeni Malatyaspor’un transferde Tetteh’in yanına alternatif bir golcü transferi daha gerçekleştireceği belirtiliyor.
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