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  3. Hamza Hamzaoğlu resmen açıkladı! Fatih Terim'in yardımcısı olacak mı?

Hamza Hamzaoğlu resmen açıkladı! Fatih Terim'in yardımcısı olacak mı?

Hamza Hamzaoğlu resmen açıkladı! Fatih Terim'in yardımcısı olacak mı"

Deneyimli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yardımcısı olacağı yönündeki iddiaları da cevapladı.

FATİH TERİM'İN YARDIMCISI OLACAK MI?

“Benim de hiç haberim yoktu. Arkadaşlarım aradı, sonra da basından arkadaşlar aradı. Şaşırdım haberlerin nereden çıktığı da bilmiyorum. Sevindiğim haber insanların bizi oraya yakıştırması, üzüldüğüm nokta ise orada çok önemli arkadaşlarım var. Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin, onlara ayıp oldu. Fatih Hoca'nın bir ekibi var. İyi bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Galatasaray bizim kulübümüz ne zaman ihtiyaç olursa her türlü göreve geliriz. Arkadaşlarımı bu haber üzdüğü için çok üzüldüm. Fatih Hoca ile bu konuda da konuşmadık.”

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