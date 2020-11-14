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aksam.com.tr
  • 14 Kasım 2020 Cumartesi 22:02
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Hamza Hamzaoğlu: Malatya halkı rahat olsun

Hamza Hamzaoğlu: Malatya halkı rahat olsun

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IHA

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi oynamadıklarının farkında olduklarını ifade ederek "Ama şu anda bize iyi oyundan çok, oyunun bazı yönlerini oturtmaya ihtiyacımız var. Kazanmak için de şu anda iyi oyundan çok puan ve puanlara ihtiyacımız var." dedi.

Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana istedikleri oyunu halen oynayamadıklarını ifade eden Hamzağlu, “Fakat ben tabi insanların beklentileri de biliyorum. Futbol oyunu birlikte bir şey ortaya koyulan oyun. Takım olmak zaman istiyor bazı şeyleri yerine getirmeden diğer şeyler üstüne koyamazsınız.” ifadelerine yer verdi.

Kendisine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Hamzaoğlu, “Eleştiri alıyoruz bunun farkındayım. Ben çok sosyal medyayı takip etmem. Olumlu eleştirileri evet bana zaten arkadaşlar söylüyorlar, bazılarından doğru dersleri çıkarmak isterim. Bu eleştirilerden hiçbir sıkıntım yok ama maalesef son zamanlarda biliyorsunuz kasıtlı bir şekilde kötü niyetli insanların sosyal medyayı kullanarak iyi giden şeyleri yolunda giden şeyleri bozma gibi çabası var. Çünkü buradan beslenen birçok insan var maalesef üzgünüm ama. Bizler bunu dikkate almazsak da dikkate alan insanlar olabiliyor. Bundan dolayı da ülkemiz zarar görüyor, sadece futbolumuz değil ülkemiz zarar görüyor. Bunu da yaşadık biz tecrübe ettik. Ama ben biliyorum ki sağduyulu birçok insan bunlara itibar etmiyor zaten. Malatya halkı da rahat olsun. Biz tabii ki iyi oynamadığımızın farkındayız ama şu anda bize iyi oyundan çok oyunun bazı yönlerini oturtmaya ihtiyacımız var. Kazanmak için de şu anda iyi oyundan çok puan ve puanlara ihtiyacımız var. Çünkü her puan çok önemli bu sezon.” diye konuştu.

Ligde oynanan son Denizlispor karşılaşmasının ilk yarısına kısa bir süre kala yapılan Adem Büyük ve Chueva değişikliklerine de açıklık getiren Hamza Hamzaoğlu, “Bazı oyuncuyu motive edersiniz, olumlu şeyler söylersiniz karşılık alırsınız. Bazı oyuncuyu kızdırırsanız karşılık alırsınız. Yani bunları da maalesef insanlar farkında değiller. O yüzden eleştiriler bu noktalarda farklı gelebiliyor. Fakat biz ne yaptığımızın çok çok farkındayız. Amacımız tamamen oyuncularımızın performansını en üst seviyeye çıkarmak.” dedi.

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