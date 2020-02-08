Hamza Hamzaoğlu hakeme isyan etti

Verilen penaltıya tepki gösteren Hamzaoğlu, "İçim çok dolu ama susmak zorundayım. Çünkü kurallar susmak üzerine! Aynı şekilde penaltıyı bize verirler miydi? Hüseyin, Nadir'e vuruyor, ne yapacak çocuk? Bıraksın da rakip mi vursun? Burada rakibe değil topa vurmak istiyor. Birileri geliyor ve bizi koparıyor" dedi.
Son bölümde oyunda tepki gösterdiğini söyleyen teknik adam, "Son 10 dakika en rahat maçım oldu. Oturduk kulübeye ve izledik. Sınırda olan oyuncularımı da çıkardım. Bundan sonra da böyle yapmak lazım ama mesleğimize saygımız var. Trabzonspor'un galibiyetine lafım yok, onları kutlarım" ifadelerini kullandı.
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