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aksam.com.tr
  • 27 Aralık 2020 Pazar 20:35
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Hamza Hamzaoğlu: 'Ayağımız tökezledi, dostu düşmanı gördük'

Hamza Hamzaoğlu: 'Ayağımız tökezledi, dostu düşmanı gördük'

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Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 kaybeden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini ifade etti.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını, yüklendiklerini ama golü bulamadıklarını anlatan Hamzaoğlu, "İlk yarının sonunda Erzurumspor 1 gol buldu ve direnci ikiye katladı. Bizim de golden sonra ikinci yarıda işimiz daha da zorlaştı ama ona rağmen beraberliği yakaladık. Yine çok çabuk 2'nci golü yedik. Erzurumspor'u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldılar. Maçla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Zaman zaman bu tür maçlar yaşayacağız. Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık ve onlar da iyi bir sonuç aldılar. Şimdi önümüzde MKE Ankaragücü maçı var. Kaç haftadır yenilmiyoruz. Demek ki bugünü bekleyenler varmış yukarıda. Çok enteresan, akredite olanlar ya yönetici ya da yönetici yakını bilemiyorum artık ama kulübe yakın kişiler. Bunlar yukarıda olduğu sürece bizim zaten başka düşman, başka rakip aramamıza gerek yok." diye konuştu.

"İÇİMİZDEKİ SAVAŞI KAZANMAMIZ LAZIM"

Hamzaoğlu, futbolcularının aylardır kulüp için mücadele verdiğini ve tüm sıkıntılara göğüs gerdiğini dile getirerek, "Bir gün antrenmanı aksatmadılar bugüne kadar ve her antrenmanda da ciddi çalışıyorlar. Bu yüzden bize bir mağlubiyette bu kadar yukardan bağırmalar, kendi tarafımızdan bağırmalar, eleştiriler... Evet kaybettik, biz de kendimizi en ağır şekilde eleştiriyoruz ama buna yapmaya kimsenin hakkı yok. Ayağımız tökezlendi, en azından dostu düşmanı gördük. Dışarıda aramayacağız demek ki önce içimizi temizlememiz lazım. Önce içimizdeki savaşı kazanmamız lazım ki sonra rakiplerimizle oynayalım. Biz yine ayağa kalkıp, yolumuzda dimdik yürümeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olması. Onların niyetlerini, amaçlarını da biliyorum. Çünkü bugüne kadar birçok kulüpte aynı şeyleri yaşadık. Yine de buradan bir şeyleri söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Herkes kendine çeki düzen verir hiç olmazsa. Herkes ne olduğunu biliyor. Bu sadece bizim kulüpte de değil, onu da biliyorum. Birçok kulüpte maalesef bunlar var. Dost gibi görünenler var." dedi.

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