Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor maçında yenilere görev verebilir

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’nun yeni transferler Semih Kaya ile Wallace’ı bu hafta oynayacakları Antalyaspor maçında görev verebileceği belirtildi.
Takımla birlikte çıktığı ilk antrenmanda fiziksel olarak hazır görüntüsüyle dikkat çeken Semih’in, Hamzaoğlu’nun kararına göre Antalyaspor karşısında 90 dakika ya da maçın gidişatına göre ikinci yarıda süre alabileceği, Wallace’ın de fiziksel olarak hazır geldiği ve maçın gidişatına göre görev alabileceği ifade edildi.
Malatya ekibinde, geride kalan 3 haftalık bölümde sorunlu bölgesi olarak dikkat çeken savunma hattını toparlaması beklenen Wallece ve Semih’in forma rekabetinde de Hadebe ve Murat Akça ile kıyasıya bir yarışa girecek.
Fenerbahçe, sağ kanat oyuncusu Philip Zinckernagel için Bodo Glimt ile prensip anlaşmasına varmıştı ancak oyuncunun 2 milyon euro ücret istemesi üzerine Sarı-Lacivertliler transferde geri adım attı.
Hücum hattının büyük bir bölümüne takviye yapan Trabzonspor, forvet hattına Djaniny Semedo'yu kattı. Bordo-mavili takım, 29 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek.
Temsilcimiz, Avrupa Ligi play-off turu maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Galibiyet hem gruplara kalmak hem de ülke puanı açısından katkı demek...
Fenerbahçe dün Al Nassr'dan ayrıldığını açıklayan Brezilyalı 10 numara Giuliano ve menajeriyle masaya oturma kararı aldı. Başarılı futbolcu da eski takımına gelmeyi çok istiyor.
Takımlarımızın Avrupa kupalarında son yıllarda aldığı başarısız sonuçlar neticesinde UEFA ülke puanı sıralamasında 11. sıradan 12. sıraya düştük. Ukrayna'ya kaptırdığımız 11. sıra sonrası 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak.
Galatasaray'da Belhanda'nın, Rangers maçı sonrasında takımdan ayrılması bekleniyor. Galatasaray yönetimi, Belhanda'dan gelmesi planlanan 7 milyon Euro'luk bonservis ile de transferleri bitirmeyi hedefliyor.