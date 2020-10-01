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aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 14:26
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Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor maçında yenilere görev verebilir

Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor maçında yenilere görev verebilir

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IHA

Yeni Malatyaspor'da yeni transferler Semih Kaya ve Wallace, hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçında görev almak istiyor.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’nun yeni transferler Semih Kaya ile Wallace’ı bu hafta oynayacakları Antalyaspor maçında görev verebileceği belirtildi.

Takımla birlikte çıktığı ilk antrenmanda fiziksel olarak hazır görüntüsüyle dikkat çeken Semih’in, Hamzaoğlu’nun kararına göre Antalyaspor karşısında 90 dakika ya da maçın gidişatına göre ikinci yarıda süre alabileceği, Wallace’ın de fiziksel olarak hazır geldiği ve maçın gidişatına göre görev alabileceği ifade edildi.

Malatya ekibinde, geride kalan 3 haftalık bölümde sorunlu bölgesi olarak dikkat çeken savunma hattını toparlaması beklenen Wallece ve Semih’in forma rekabetinde de Hadebe ve Murat Akça ile kıyasıya bir yarışa girecek.

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