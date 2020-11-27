  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Hamit Altıntop'tan milli takım sözleri: Biz de şaşırdık ama karamsarlığa gerek yok
  • 27 Kasım 2020 Cuma 16:51
  • |
  • Son Güncelleme:

Hamit Altıntop'tan milli takım sözleri: Biz de şaşırdık ama karamsarlığa gerek yok

Hamit Altıntop'tan milli takım sözleri: Biz de şaşırdık ama karamsarlığa gerek yok

Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimine katılan Altıntop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli takımın FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Altıntop, "UEFA Uluslar Ligi'nde grubumuzda birinci olabilirdik maalesef dördüncü olduk ve C Ligi'ne düştük. İnşallah ilerleyen süreçte bu olmaz. Şenol hocamızla ve bu takımla daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum." dedi.

A Milli Takım'ın elde ettiği başarıların ardından beklentilerin yükseldiğini vurgulayan Altıntop, "Dördüncü olmak bizi de şaşırttı. Karamsarlığa gerek yok. Hocamızı en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in hedefinin de Dünya Şampiyonası olduğunu anlatan Altıntop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Şampiyonası'na katılmamız, Uluslar Ligi'nde önemler maçlar oynamamız, dostluk maçlarında Almanya ve Hırvatistan karşısında dönem dönem iyi performans göstermemiz olumlu şeyler. Olumsuz konuları da iyi analiz edip yolumuzda ilerlemek istiyoruz. Dünya Şampiyonası'na grup lideri katılabiliyor. Grup ikincisi play-off oynayacak. Bu da ayrı bir zorluk getirecektir. Hedefimiz 2022'de Katar'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda yer almak. Onun için çalışıyoruz."

- "SİSTEMİ KORUYABİLMEMİZ ÖNEMLİ"

Salgın süreciyle ilgili bir soru üzerine Altıntop, "3-4 ay içinde bunun geçeceğine inanıyorum. Anormal bir durum yaşanıyor. Bu süreçte her türlü kararı desteklemek lazım. Futbolun devam etmesi, sistemi koruyabilmemiz önemli. Kulüplerin hangi şartlarda oynadıklarının farkındayız. Hayat devam ediyor. Tedbiri alarak en iyisini yapmaya çalışmamız lazım. Futbol sadece saha içinde değil, saha dışında da birleştirici." şeklinde konuştu.

İnsanların bu zor dönemde de takımlarını takip ettiğine dikkati çeken Altıntop, "Bunun kıymetini bilmek lazım. Hakkını da vermek gerekiyor. TFF olarak futbolun kültürünü artırmaya çalışıyoruz. Güzel hikayeler çıkarmak için işimizi gönülden yapıyoruz. Eksiklerimiz varsa bunları da ilerleyen zamanlarda azaltmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa kulüplerinde kariyerlerini sürdüren Türk oyuncuları da heyecanla ve keyifle takip ettiklerini belirten Altıntop, "Bu kardeşlerimle her zaman iletişim halindeyiz ve onları destekliyoruz. Onları daha fazla iyi takımlarda görmek istiyoruz. En önemlisi Şampiyonlar Ligi'nde onları görmek istiyorum. Eleştiriyi de kabul etsinler, onların iyiliğini istiyoruz. TFF'nin ve takımlarımızın iyiliğini istiyoruz. Milletimizin iyiliğini istiyoruz. Olumlu eleştirilere ve önerilere kulaklarını kapatmasınlar." diyerek sözlerini tamamladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

2 hafta önce göreve gelmişti, istifa etti
2 hafta önce göreve gelmişti, istifa etti

2 hafta önce göreve gelmişti, istifa etti

Ünlü teknik adam koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda
Ünlü teknik adam koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda

Ünlü teknik adam koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda

Kupada 'Dört Büyükler'in rakipleri belli oldu
Kupada 'Dört Büyükler'in rakipleri belli oldu

Kupada 'Dört Büyükler'in rakipleri belli oldu

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan Ocak bombası! Mandzukic geliyor
Galatasaray'dan Ocak bombası! Mandzukic geliyor

Galatasaray'dan Ocak bombası! Mandzukic geliyor

Bonservisi elinde olan ve Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Mandzukic'in, menajerler vasıtasıyla yapılan ilk görüşmede transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Galatasaray'dan resmi seçim açıklaması geldi
Galatasaray'dan resmi seçim açıklaması geldi

Galatasaray'dan resmi seçim açıklaması geldi

Galatasaray'da seçimler 28 Şubat 2021 tarihine kadar ertelendi.

Skandal! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektiler!
Skandal! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektiler!

Skandal! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektiler!

Diego Armando Maradona'nın naaşını hazırlamakla görevli cenaze işleri firmasının yetkilileri, efsane futbolcunun tabutunu açıp fotoğraf çektiler.
• Firma çalışanı 3 kişinin işine son verildi.
• Maradona'nın ailesi yasal işlem başlattı.

Fenerbahçe'ye derbi öncesi iki iyi haber
Fenerbahçe'ye derbi öncesi iki iyi haber

Fenerbahçe'ye derbi öncesi iki iyi haber

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan iki yıldızdan gelen haberler yüzleri güldürdü. Diego Perotti, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Gökhan Gönül'ün ise bugün takıma katılması bekleniyor.

Sürpriz ayrılık! Sosyal medyadan açıkladı
Sürpriz ayrılık! Sosyal medyadan açıkladı

Sürpriz ayrılık! Sosyal medyadan açıkladı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da genel müdürlük görevini yürüten Serkan Reçber, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

G.Saray'da kadro açıklandı! Önemli eksikler var
G.Saray'da kadro açıklandı! Önemli eksikler var

G.Saray'da kadro açıklandı! Önemli eksikler var

Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'la oynayacağı kritik maçın kadrosu açıklandı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.