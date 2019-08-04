Hamilton'dan sezonun 8'inci zaferi

Formula 1'de sezonun 12. mücadelesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı.
Yarış boyunca Mercedes sürücüsü Hamilton ile Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen arasında geçen birincilik mücadelesi büyük heyecana sahne oldu.
Hamilton, yarışın bitimine 3 tur kala lastikleri tükenen ve hız kaybeden Verstappen'i geçerek bitiş çizgisine ilk sırada ulaşmayı başardı. Büyük Britanyalı sürücü Hamilton, sezonun 8'inci, kariyerinin 81'inci zaferini elde etti.
Lewis Hamilton'ın 17.7 saniye gerisindeki Verstappen 2'nci, 61.4 saniye arkasındaki Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise 3'üncü sırayı aldı.
Bu sonuçla puanını 250'ye çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 188 puanla takım arkadaşı Valtteri Bottas ve 181 puanla Verstappen takip etti.
Sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si, 1 Eylül'de yapılacak.
Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:
İlk 10
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Max Verstappen (Red Bull-Honda)
3. Sebastian Vettel (Ferrari)
4. Charles Leclerc (Ferrari)
5. Carlos Sainz (McLaren-Renault)
6. Pierre Gasly (Red Bull-Honda)
7. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)
8. Valtteri Bottas (Mercedes)
9. Lando Norris (McLaren-Renault)
10. Alexander Albon (Toro Rosso-Honda)
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 250 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 188
3. Max Verstappen (Hollanda): 181
4. Sebastian Vettel (Almanya): 156
5. Charles Leclerc (Monaco): 132
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 438 puan
2. Ferrari: 288
3. Red Bull: 244
4. McLaren: 82
5. Toro Rosso: 43
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