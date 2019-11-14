Hamilton'dan şaşırtan açıklama! F1'de dengeler değişebilir

Mercedes'le kariyerinde 6'ıncı kez şampiyonluk sevinci yaşayan Lewis Hamilton'dan Formula 1 severlerin kafasını karıştıracak açıklama geldi.

Sponsor firmanın etkinliğinde konuşan Hamilton, 2020-2021 sezonunda takımlarda sürpriz değişikler olabileceğini söyledi.

34 yaşındaki pilot, "Gelecek yıl pilotların takımlarının değiştiğini görebilirsiniz. Arka kapılar ardında konuşulan bilmediğiniz bir sürü şey var. Size söyleyebilmeyi çok isterdim ama yapamam" açıklamasında bulundu.

Hamilton'ın bu açıklaması akıllarda bir çok soru işareti oluşturdu.

İngiliz pilotun Ferrari ile temas halinde olduğu iddiaları, geçtiğimiz günlerde basında yer aldı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff de, Lewis Hamilton'ın ayrılmak istemesi halinde kendilerinin de alternatif pilotlara bakabileceğini söylemişti.

(TRT Spor)