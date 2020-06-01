Hamilton'dan polis şiddetine sessiz kalanlara tepki

F1'in şampiyon pilotlarından Lewis Hamilton, ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd konusunda sessiz kalanları eleştirdi.

ABD'de bir polis memuru, George Floyd'a şiddet uygulayarak öldürmüş ve bu olay, büyük tepki toplamıştı. ABD'de devam eden protestolar ışığında konuyla ilgili açıklama yapanlar listesine F1 pilotu Lewis Hamilton da eklendi.

Hamilton, "Sessiz kalanlarınızı görüyorum" derken, konuya tepki göstermeyenlere seselenerek "Kim olduğunu görüyorum ve seni biliyorum. Bazılarınız yıldızların en büyüğüsünüz ama adaletsizliğin ortasında sessiz kaldınız" ifadelerini kullandı.

"Sadece ABD'de değil dünyanın her yerinde azınlıklara davranış şekli değişmeli" diyen Hamilton, "Irkçılık ile doğmayız. Bu öğretilen bir durum" dedi.

Hamilton, F1'in ilk siyahi şampiyonu olmuştu.

(NTV Spor)