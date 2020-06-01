Hamilton: Rengimle yalnızım

George Floyd'un ABD polisi tarafından öldürülmesine Formula 1 camiasından kimse tepki göstermeyince, F1'in tek siyahi pilotu Lewis Hamilton sert tepki gösterdi.

AKŞAM

İngiliz pilot, “Bazılarınız en büyük yıldızlarsınız ama adaletsizliğin ortasından sessiz kalıyorsunuz. Beyazların egemen olduğu bir sporda kimseden bir işaret yok. Ben beyaz olmayan biriyim ve burada yalnız başıma duruyorum” dedi.

SPOR DÜNYASI TEK SES...

Jadon Sancho (Borussia Dortmund): “Biri olarak bir araya gelip, adalet için mücadele etmeliyiz.”

Serena Williams (Tenisçi): “Biz siyahi insanlarız ve öyle hissediyorum.”

Naomi Osaka (Tenisçi): ”Sadece sıranın sana gelmemesi, hiç olmadığı anlamına gelmez.”

Rhian Brewster (Liverpool): “Acı devam ediyor. Ayrıcalık istemiyoruz, sonsuza kadar ağlıyoruz. Bizi duyun.”

Vanessa Bryant (Kobe Bryant’ın eşi) : “Nefretten kaçının. Evde ve okulda herkese saygıyı, sevgiyi öğretin.”

Michael Jordan (Efsane basketbolcu) : “Derin bir üzüntü içindeyim. Gerçekten acılı ve öfkeliyim.”

LIVERPOOL IRKÇILIĞA KARŞI

Liverpool, ABD’de polis tarafından öldürülen Floyd için idman öncesinde poz verdi ve bu fotoğrafı “#GeorgeFloyd #BlackLivesMatter” mesajıyla sosyal medyadan paylaştı.

