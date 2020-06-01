Hamilton: Rengimle yalnızım

AKŞAM
İngiliz pilot, “Bazılarınız en büyük yıldızlarsınız ama adaletsizliğin ortasından sessiz kalıyorsunuz. Beyazların egemen olduğu bir sporda kimseden bir işaret yok. Ben beyaz olmayan biriyim ve burada yalnız başıma duruyorum” dedi.
SPOR DÜNYASI TEK SES...
Jadon Sancho (Borussia Dortmund): “Biri olarak bir araya gelip, adalet için mücadele etmeliyiz.”
Serena Williams (Tenisçi): “Biz siyahi insanlarız ve öyle hissediyorum.”
Naomi Osaka (Tenisçi): ”Sadece sıranın sana gelmemesi, hiç olmadığı anlamına gelmez.”
Rhian Brewster (Liverpool): “Acı devam ediyor. Ayrıcalık istemiyoruz, sonsuza kadar ağlıyoruz. Bizi duyun.”
Vanessa Bryant (Kobe Bryant’ın eşi) : “Nefretten kaçının. Evde ve okulda herkese saygıyı, sevgiyi öğretin.”
Michael Jordan (Efsane basketbolcu) : “Derin bir üzüntü içindeyim. Gerçekten acılı ve öfkeliyim.”
LIVERPOOL IRKÇILIĞA KARŞI
Liverpool, ABD’de polis tarafından öldürülen Floyd için idman öncesinde poz verdi ve bu fotoğrafı “#GeorgeFloyd #BlackLivesMatter” mesajıyla sosyal medyadan paylaştı.
Fenerbahçe'nin 1959 kadrosunda da yer alan kaleci Şükrü Ersoy'dan AKŞAM'a tarihi açıklamalar: “Adeta gasp edilmiş şampiyonluklarımız var. Fenerbahçe'nin 1959 şampiyonluğunda ben de vardım. Sonradan bu şampiyonlukların sayılmaması büyük bir haksızlıktır. O zamanki şampiyonlukların tescil edilmesi lazım.”
Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer olan kadın basketbolcu İnci Güçlü, “Sıkı çalıştım ve hazırım” dedi.
Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Claudio Taffarel, 2000'deki UEFA Kupası zaferi ve teknik direktör Fatih Terim hakkında Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.
Dünyanın en sosyal Türk takımı Galatasaray...
Radamel Falcao lige verilen arada kendine geldi... Kolombiya basını, mecburi aranın Falcao'ya yaradığını yazdı. Marca Colombia, “Sezon başından beri Radamel Falcao'nun fiziksel sıkıntıları vardı. Koronavirüs arası en çok ona yaradı. Şu an tamamen hazır ve ligi bekliyor” yorumunu yaptı.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve şu anda Almanya'da Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, “Bir gün Sarı-Lacivertli formayı giyme ihtimalim yok. Ben Galatasaraylıyım” dedi.
George Floyd'un ABD polisi tarafından öldürülmesine Formula 1 camiasından kimse tepki göstermeyince, F1'in tek siyahi pilotu Lewis Hamilton sert tepki gösterdi.