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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 20:04
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Hami Mandıralı: "Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı"

Hami Mandıralı: "Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı"

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Trabzonspor'un efsane futbolcusu Hami Mandıralı, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adayının bordo-mavili takım olduğunu söylerken, Alexander Sörloth'a da övgüler yağdırdı. Mandıralı, Norveçli golcü hakkında ilginç bir de iddiada bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor tarihinin unutulmaz futbolcularından Hami Mandıralı, bordo-mavili takım ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber61'e konuşan Mandıralı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI"

Çok güzel bir kadro var. Şimdi başında da kardeşimiz Hüseyin hocamız var. İnşallah başarılı olur şampiyon olur, kalpten söylüyorum. Çok müthiş bir kadro var, atanıyla tutanı çok iyi. Trabzonspor şampiyonluğun en büyük adayı.

"SÖRLOTH ÇOK GÜZEL ADAM"

Sörloth güzel bir adam bunu saha içinde görebilirsin. Enerjisini takıma harcıyor. Rakiple ilgilenmiyor. Bir maçta kırmızı kart gördü, orada bile itmemek için elinden geleni yaptı ama itti. Çok güzel bir adam. Performans olarak goller attıkça da büyüdü değeri de büyüdü. Trabzonspor ne yapıp edip onu almalı, elinden kaçırmamalı. Yarın öbür gün çok büyük paralar kazandırabilir. Trabzonspor'un kalan maçlarında da en büyük faktör olarak onu görebiliriz.

"BEN OLSAM DAHA ÇOK GOL ATARDI"

Ben şu an oynasaydım Sörloth daha fazla gol atardı. Çok önemli bir silahımız var ama çok az orta atıyoruz. Buradan söylemiş olayım sağdan soldan daha çok orta atalım.

"ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA GÖREV ALACAĞIM"

Trabzonspor'dan sonra bir yerde görev almadım. Şu anda milli takımda göreve başladım. İnşallah pandemi sürecini atlattıktan sonra Ümit Milli Takım'ın hocası olarak devam edeceğim. Hayalim tabii ki Süper Lig'de hocalık yapmak.

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