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aksam.com.tr
  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:52
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  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:52

Halkbank, Georgi Seganov ile yollarını ayırdı

Halkbank, Georgi Seganov ile yollarını ayırdı

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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Georgi Seganov'un yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu A Takım kadrosunda yer alan pasör Georgi Seganov’la gelecek sezon için kontrat yenilememe kararı alınmıştır." denildi.

Mavi-beyazlı kulüp, Bulgar voleybolcuya takıma katkıları için teşekkür ederek spor yaşamında başarı diledi.

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