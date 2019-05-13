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  3. Halis Özkahya'dan Konyaspor medya sorumlusu Seyit Ali Gülcan'a şok cevap! 'Ağzını burnunu kırarım'

Halis Özkahya'dan Konyaspor medya sorumlusu Seyit Ali Gülcan'a şok cevap! 'Ağzını burnunu kırarım'

Halis Özkahya'dan Konyaspor medya sorumlusu Seyit Ali Gülcan'a şok cevap! 'Ağzını burnunu kırarım'

Atiker Konyaspor'un sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Halis Özkahya ile Konyaspor medya sorumlusu Seyit Ali Gülcan'ın arasında bir tartışma yaşandı.

Atiker Konyaspor'un sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Halis Özkahya ile Konyaspor medya sorumlusu Seyit Ali Gülcan'ın arasında bir tartışma yaşandı.

A Spor'un iddiasına göre; Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından Konyaspor Medya Sorumlusu Seyit Ali Gülcan karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'ya 'Bravo bu maçın ardından zirvede hakemliği bırakabilirsin' diyor. Halis Özkahya, 'Senin ağzını burnunu kırarım' diye karşılık veriyor. Konyaspor cephesinden aldığım net bilgi bu. Olay esnasında 15 kişinin olduğu belirtildi.

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