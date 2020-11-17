Halil Mutlu: Biz Naim ağabey ile ayrılmaz ikiliydik

Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, vefatının üçüncü yıldönümünde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu'nu büyük bir özlemle andıklarını söyledi.

Halil Mutlu, halterde 3 olimpiyat şampiyonluğu unvanını birlikte paylaştıkları yakın arkadaşı merhum milli halterci Naim Süleymanoğlu ile anılarını AA muhabirine anlattı.



Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu ile ilk karşılaşmalarına yönelik, "Bulgaristan'ın Kırcaali kasabasında 1983'te 10 yaşında haltere başladığım zaman, bir iki ay sonra Naim ağabey Kırcaali'ye bir turnuvadan şampiyon dönmüştü, orada güzel bir karşılama töreni yapılmıştı, biz de törendeydik ilk kez Naim ağabeyi orada 1983 Kasım ayında gördüm, ilk karşılaşmamız." dedi.

Türkiye'ye geldikten sonra Naim Süleymanoğlu ile tekrar buluşmalarını Halil Mutlu, şöyle anlattı:

"1986'ya kadar Naim ağabey Bulgaristan'daydı. O zamanlar bizim için ulaşılmazdı. Sofya'ya antrenmanlara giderdi arada geldiğinde uzaktan izlerdik. 1986'da Türkiye'ye geldi, o zaman Bulgaristan'daki Türkler zulümler artında Türkiye'ye göç etmeye başladılar. Gelen geldi, biz de biraz gecikmeli de olsa 1 Ocak 1990 itibariyle geldik. Sonra Ankara'da Naim abi ile tekrar yollarımız kesişti. Naim abi Ankara'da milli takım ile çalışıyordu, ben de direk Ankara'ya milli takıma gelince, bu sefer aynı salonda çalışmaya başladık. Aynı ortamda yeni bir süreç başladı bizim için. Önceden ayda yılda bir görürken o günden sonra sürekli aynı salonda çalışmak, aynı yemekhanede aynı masada oturmak, aynı kaderi paylaşmaya başladık."

Halterde 3 olimpiyat, 5 dünya, 9 Avrupa şampiyonu olmuş, 20'den fazla dünya rekoru kırmış eski milli halterci Halil Mutlu, "Kendisine bu alanda bütün rekorları kırdığı için Cep Herkülü" lakabı takıldı. Naim ağabey 1988 Seul'de birinci, 1992 Barcelona'da ikinci ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda üçüncü olimpiyat altın madalyasını kazandı. 7 dünya şampiyonluğu, 7 Avrupa şampiyonluğu kazanmış, 46 rekor kırmış. Biz antrenman yaparken gözümüz hep bizden önce dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kazanmış Naim Süleymanoğlu'ndaydı. O idolümüzdü, zamanla abi kardeşliğe dönüştü bizim çalışmalarımız. Öylelikle 1990'dan 2000 yılına kadar dolu dolu aynı ortamlarda antrenmanlar yaptık. 2004'e kadar da sporun içinde hep beraberdik." diye konuştu.

Üst üste kırdığı rekorlar dolayısıyla kendisine 'Dinamo' lakabı takılan Halil Mutlu, "Türkiye'ye geldikten sonra biz Naim ağabeyle aynı salonda antrenman yaparken aynı yarışlara gitmeye başlayınca, aynı odayı paylaşmaya başladık. Biraz daha ilerleyince hayatımız da ortak gitti bizim çünkü sürekli beraberdik. Kader birliği yaptık. İlk birlikte gitmiş olduğumuz turnuva 1991'de Atina'daki Akdeniz Oyunları, benim ilk büyük başarılarımdan biri orada gelmişti. Aynı kategoride hiç bir zaman yarışmadık. Ben ufak sıklet olduğum için turnuvalarda ilk ben yarışırdım, ertesi gün Naim ağabey yarışırdı, ben 56 kiloda yarışırken Naim abi 62 kiloda yarışıyordu." şeklinde hatıralarını dile getirdi.

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"Biz ayrılmaz ikiliydik, 1991'den sonra her yarışma dönüşünde birlikte karşılanırdık" diyen Halil Mutlu, şöyle devam etti:

"1991'den sonra yarışmalardan madalya ile döndükten sonra Cumhurbaşkanı kabul ederdi, hep beraber giderdik. Öyle bir zaman geldi ki ikimizden biri eksik olduğu zaman bize sorarlardı; 'Abin nerede veya kardeşin nerede', diye. Ayrılmaz ikiliydik, mesela o dönemde futbolda 'Başbakanlık Kupası' vardı. Bir dünya şampiyonasında şampiyon olduktan sonra o zaman Başbakan Tansu Çiller, Ankara'da düzenlenen Başbakanlık Kupası' finaline Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaydı bizi davet etmişti. Naim abi sağında ben solunda protokolde. 'Ben biraz heyecanlanırım, başbakanımızı rahatsız etmeyelim demiştim', sonra olur mu dediler ilk yarı başbakanın yanında oturmuştuk. Bir ara ben heyecanıma yenik düştüm, kıpırdadım filan ikinci yarısında ben sıra geri koltuğa oturmuştum, o maçı öyle izlemiştik. Genellikle devlet erkanı yanında da beraberdik."

"Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda üçüncü olimpiyat altın madalyasını kazandığını hatırlatan Halil Mutlu, "Naim abi 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 3. kez olimpiyat şampiyonu olduğunda ben de ilk olimpiyat şampiyonluğumu kazanmıştım. Orada ikimiz de beraber olimpiyat şampiyonu olmuştuk." dedi.

Daha sonra 2000 Sidney, 2004 Atina Olimpiyatları'nda da şampiyon olarak Süleymanoğlu'nun 3 olimpiyat şampiyonluğu unvanına ortak olan Halil Mutlu, "Halter denilince Naim Süleymanoğlu ilk akla gelen isimdir dünyada, bugün de adından hala böyle bahsedilir. Halter tarihine geçmiştir. Time Dergisi'ne kapak olan başka sporcu yok Türkiye'den. 50 yaşında aramızdan ayrılması bizi çok üzdü, olmadı yani. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, hastalık döneminde çok yakinen ilgilendi." şeklinde konuştu.

Naim Süleymanoğlu'nun genç haltercilere, genç sporculara çok büyük bir idol olduğunu vurgulayan Halil Mutlu, "Gençlerimizin önünde rol model olarak en güzel örnek. Gençlerimize çok iyi anlatmalı, çok iyi tanıtmalıyız. Keşke sağ olsaydı da kendisi anlatsaydı. Tek cümleyle Naim Süleymanoğlu, benim için her şeydi, abimdi, arkadaşımdı, dostumdu, ustamdı. Onunla vazgeçmedik, sürekli mücadelemizi devam ettirdik. Bugün bana Naim abi dersen; ben de sana 'özlem' derim." diyerek sözlerini tamamladı.