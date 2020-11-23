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Parola 3 puan Parola 3 puan Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.

Fatih Terim'den oyuncularına ciddi uyarı geldi Fatih Terim'den oyuncularına ciddi uyarı geldi Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu

Son 15 yılın en iyisi! Son 15 yılın en iyisi! Fenerbahçe, ligde bu sezon ilk 5 dış saha maçında 4 kez galibiyet sevinci yaşadı ve son 15 yılın en iyi deplasman başlangıcına imza attı.

37'lik Usain Bolt Atiba! 37'lik Usain Bolt Atiba! Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı, Başakşehir maçına damga vurdu. Atiba, 1 gol, 1 asistlik performansını inanılmaz bir deparla süsledi. Larin'in attığı gol öncesi 37 yaşındaki yıldız, 102 metreyi 14.48 saniye ile koşarak asistini yaptı. Kanadalı, bu performansıyla dünyaca ünlü atlet Usain Bolt'u anımsattı.

Halil Dervişoğlu'nda Trabzonspor sona yaklaştı Halil Dervişoğlu'nda Trabzonspor sona yaklaştı Trabzonspor, Halil Dervişoğlu transferini bitirmek üzere.