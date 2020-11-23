Halil Dervişoğlu'nda Trabzonspor sona yaklaştı

Trabzonspor, bonservisi Brentford’da bulunan 20 yaşındaki milli forvet Halil Dervişoğlu transferinde sona yaklaştı. Oyuncunun kulübüyle yapılan ilk temaslar olumlu geçti. Halil de Trabzonspor forması giymek istiyor.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu
Fenerbahçe, ligde bu sezon ilk 5 dış saha maçında 4 kez galibiyet sevinci yaşadı ve son 15 yılın en iyi deplasman başlangıcına imza attı.
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı, Başakşehir maçına damga vurdu. Atiba, 1 gol, 1 asistlik performansını inanılmaz bir deparla süsledi. Larin'in attığı gol öncesi 37 yaşındaki yıldız, 102 metreyi 14.48 saniye ile koşarak asistini yaptı. Kanadalı, bu performansıyla dünyaca ünlü atlet Usain Bolt'u anımsattı.
Trabzonspor, Halil Dervişoğlu transferini bitirmek üzere.
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı şov vardı.