'Halil Dervişoğlu için Beşiktaş'tan teklif aldık'

Sparta Rotterdam'da forma giyen ve bir süredir Trabzonspor'un transfer etmek istediği Halil Dervişoğlu için Beşiktaş da devreye girdi. Sparta Rotterdam ile Trabzonspor yönetimi bonservis konusunda anlaşmaya varamazken, Beşiktaş'tan da teklif geldi.

Hollanda basınındaki haberlere göre, Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu için teklif verildiği yazılırken, bu da kulüp yöneticisi Hen van Stee tarafından doğrulandı.

Sparta Rotterdam yöneticisi Henk van Stee yaptığı açıklamada, "Evet, Beşiktaş'tan teklif aldık. Ancak teklif çok düşük. Halil için ne istediğimizi biliyoruz ve henüz bu miktarı öneren kulüp olmadı. Eğer istediğimiz teklifi alamadığımız sürece Halil'i göndermeyeceğiz." dedi.

(Futbol Arena)