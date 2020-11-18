  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Kasım 2020 Çarşamba 21:34
  • |
  • Son Güncelleme:

Halil Dervişoğlu için Beşiktaş iddialarına kulübünden yanıt

Halil Dervişoğlu için Beşiktaş iddialarına kulübünden yanıt

Paylaş

Ümit Milliler'in başarılı golcüsü Halil Dervişoğlu için Beşiktaş iddialarına kulübünden yanıt geldi.

Kariyerine kiralık olarak Twente'de devam eden Halil Dervişoğlu için kulübünden Beşiktaş'a transfer iddialarına cevap geldi.

Sporx'te yer alan habere göre, Hollanda kulübü Twente'nin genel müdürü Paul van der Kraan, 20 yaşındaki forvetin transferiyle ilgili bir gelişme olmadığını kaydetti. Twente genel müdürü, Beşiktaş'la ilgili haberlerin gerçek olmadığını belirtti.

KİRALIK FORMLÜ MASADA

Bonservisi Brentford'da olan oyuncu, gelecek sezon başında kulübüne geri dönecek. Beşiktaş, genç oyuncuyu Championship ekibinden kiralamak istiyor.

Beşiktaş'ın transferi gerçekleştirebilmesi için Brentford'un Hollanda kulübünden kiralık sözleşmesinin feshini talep etmesi gerekiyor.

Ümit Milli Takım forveti Halil Dervişoğlu, çıktığı son 2 milli maçta 4 gol kaydetti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İlk 11'ler belli oldu
İlk 11'ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Fener, Lazio'yu soyup soğana çevirdi! Kontratındaki özel madde...
Fener, Lazio'yu soyup soğana çevirdi! Kontratındaki özel madde...

Fener, Lazio'yu soyup soğana çevirdi! Kontratındaki özel madde...

Halil Dervişoğlu için Beşiktaş iddialarına kulübünden yanıt
Halil Dervişoğlu için Beşiktaş iddialarına kulübünden yanıt

Halil Dervişoğlu için Beşiktaş iddialarına kulübünden yanıt

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Sergen'den Tümer'e olay cevap! Canlı yayına bağlandı, ağzına geleni söyledi
Sergen'den Tümer'e olay cevap! Canlı yayına bağlandı, ağzına geleni söyledi

Sergen'den Tümer'e olay cevap! Canlı yayına bağlandı, ağzına geleni söyledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin'in ‘Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta' sözlerine çok sert cevap verdi. Yalçın, ‘Kimin yeterli olduğuna kim karar veriyor? Tümer buna karar verecek kapasitede mi? Hiç teknik direktörlük yapmış mı?' ifadelerini kullandı.

G.Saray istiyordu... Kenan Karaman için son nokta koyuldu!
G.Saray istiyordu... Kenan Karaman için son nokta koyuldu!

G.Saray istiyordu... Kenan Karaman için son nokta koyuldu!

Galatasaray'ın gündemindeki Kenan Karaman için kulübü Fortuna Düsseldorf, son noktayı koydu.

Eyvah kaçıyor! F.Bahçe'de 2. Merih vakası...
Eyvah kaçıyor! F.Bahçe'de 2. Merih vakası...

Eyvah kaçıyor! F.Bahçe'de 2. Merih vakası...

Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yeteneği Ömer Faruk Beyaz, iki Alman kulübün radarında.

Barcelona çalışanları, Messi'nin takımda kalmasına üzgün
Barcelona çalışanları, Messi'nin takımda kalmasına üzgün

Barcelona çalışanları, Messi'nin takımda kalmasına üzgün

İspanyol devi Barcelona'da kulüp çalışanları Lionel Messi'nin takımda kalmasından dolayı üzgün.

Trabzonspor'da Erzurumspor'a hazırlanıyor
Trabzonspor'da Erzurumspor'a hazırlanıyor

Trabzonspor'da Erzurumspor'a hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

7 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndü
7 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndü

7 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndü

Fenerbahçe, eski futbolcularından Semih Şentürk'ün futbol akademisi antrenörlüğüne getirildiğini açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.