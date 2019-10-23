'Haksız rekabete yol açmayın'

AKŞAM

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu eşi Beyza Hanım’ın Deniz Müzesi’nde açtığı 2. kişisel resim sergisine katıldı. Burada TRT Spor’un sorularını yanıtlayan Başkan Ağaoğlu, finansal fair play kriterlerine uymayan kulüpler için süre uzatılması halinde, bunun haksız rekabet doğuracağını söyledi. Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı olması durumunda TFF’nin böyle bir tavır sergilemesi halinde, buna karşı duracaklarını da vurguladı. İşte Ağaoğlu’nun o sözleri: “Kulüpler Birliği Başkanlığı ile ilgili bazı kulüplerin düşüncesi var benimle ilgili... Kulüpler Birliği’nde iki temel şey var benim açımdan baktığınız zaman... Biri Süper Lig kulüplerinin marka değerinin yükseltilmesi ve kulüplerin mümkün olduğunca fazla gelir elde etmesi.

BİZ KRİTERLERE HARFİYEN UYDUK

Bir diğeri de lisans talimatı. Federasyonun 31 Haziran itibarıyla ilan ettiği, Ocak 2020’de uygulamaya koyacağını beyan ettiği ve bunun akabinde de Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmeler... Burada Trabzonspor Kulübü ve birkaç kulübümüz, Bankalar Birliği’nin ve federasyonun koyduğu lisans talimatına harfiyen uyuyor. Mali ve idari olarak uyuyoruz. Bize tanınan limitlerin dışında harcama yapmadık. Bununla ilgili Cuma günü şunu söyledim divan genel kurulunda... Eğer Ocak ayında bir şekilde federasyon henüz kulüpler hazır değil diyerek ileri bir tarihe ertelerse, bu adaletsizlik ve haksız rekabetin önünün açılması anlamına gelir. Biz bu işin takipçisi olacağız. Kulüpler Birliği’nin en önemli sorunu budur. Lisans talimatını Kulüpler Birliği hazırladı, TFF onayladı ve UEFA’ya taahhütte bulundu. Bu olmazsa olmaz. Bu düşüncede olan bir başkana desteğimizi veririz.

SAMPiYONLUK SAMPiYONLUK TABLOSU YAPARIM

AHMET Ağaoğlu’nun eşi Beyza Ağaoğlu’nun ebru ve minyatür sanatıyla yaptığı Deniz Müzesi’ndeki resim sergisinde Trabzonspor logosu dikkat çekti. Beyza Ağaoğlu, “Ahmet Bey (Ağaoğlu) rica etti. Ebru sanatıyla Trabzonspor logosu yaptım. Bir hafta uğraştım. Nazarlık olarak onu da sergiye koyduk. Yeter ki onlar şampiyon olsun, çok daha güzel resimlerini yaparım” yorumunda bulundu

ZİRVE YARIŞINDAYIZ

BAŞKAN Ağaoğlu, Trabzonspor’un hedefl eri hakkında daha önceki sözlerini yineledi: “Trabzonspor her zaman zirve yarışının içinde olmak zorunda olan bir takım ve biz hep içinde olacağız demiştim. Geldiğimden beri bu mücadeleyi veriyoruz. Bu sene Avrupa Kupaları’ndan dolayı özellikle 4 ön eleme maçının yarattığı olumsuzluklar, yorgunluklar ve sakatlıklar biraz can sıktı. Çok genç oyuncumuz var. Türk futboluna hizmet ediyoruz.”

SEPİL BAŞKAN OLSUN

AĞAOĞLU, Orman’dan boşalan Kulüpler Birliği başkanlığı için kendi isminin geçmesi konusunda, “Net verilmiş bir kararım yok. Ben Mehmet Sepil’in başkan olmasına sıcak bakıyorum. Kendisine de söyledim. O da, ‘Siz başkan olun, ben yardımcı olurum’ dedi” diye konuştu.

JOSE SOSA İMZALAYACAK

BAŞKAN Ağaoğlu, sözleşme uzatmak için Sosa ile görüştüklerini belirterek, “Sosa ile görüştük. Son derece olumlu görüşmeler geçti. Menajeriyle de asbaşkanımız görüşüyor. En son 2 gün önce konuştuk. Kasım sonuna kadar sözleşmesi netleşecek” yorumunda bulundu.