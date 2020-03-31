Hakkımızı yargıda ararız

‘Liglerin iptal edileceği' söylentisi şampiyonluğunu ilan eden Karacabey'i üzdü. Avrupa'da bütün liglerde şampiyonluğunu ilan eden tek ekip olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker “Önceliğimiz sağlık ama iptal kararı alınırsa hukuki hamlelerimiz gelecek. Kazanılmış bir hak var” dedi.

AKŞAM Özel / Orçun ÖZATEŞ

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da olumsuz etkilerken, dünyada hemen hemen tüm liglerin ertelenmesine neden oldu. Şampiyonluk yarışının büyük bir heyecana sahne olduğu birçok ligde sezonun nasıl tamamlanacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. UEFA Başkanı Ceferin bu konuda, “Üç seçenek var. Mayıs ortası, haziran ya da haziran sonunda yeniden başlamak. Eğer bunu başaramazsak, muhtemelen bu sezon kaybedilmiş olacak” yorumunu yaptı. Ceferin’in bu değerlendirmesi Premier Lig’de yıllar sonra şampiyonluğa koşan Liverpool’un yanı sıra bütün liglerdeki liderlerin keyfini kaçırdı. Bu hengamede belki de kimsenin farkında olmadığı ve sezon bitmeden şampiyonluk turu atmasına rağmen unvanını kaybetmekle karşı karşıya kalan bir ekip daha var.

EN YAKIN RAKİBE 19 PUAN FARK

O takım, Türkiye’de profesyonel liglerde mücadele eden Karacabey Belediyespor... Bursa temsilcisi TFF 3. Lig 3. Grup’ta bitime 6 hafta kala en yakın rakibi Somaspor’un tam 19 puan önünde zirvede. 28 maçta 64 puan toplayan Karacabey, liderliğini matematiksel olarak da garantilemiş durumda. Ligler bu şekilde tescil edilirse Karacabey, 2. Lig’e yükselecek ancak sezonun iptal edilmesi halinde şampiyonluk rüyası kâbusa dönecek. Karacabey böyle bir ihtimali düşünmek bile istemiyor.

TOPLANTININ SONUCUNU BEKLİYOR

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker haklarının teslim edileceğine inanıyor. Aksi bir ihtimali düşünmek bile istemiyor. İnsan sağlığının her şeyin önünde olduğunu belirten Ülker haklarının da teslim edilmesinden yana. İşte Ülker’in bu konudaki açıklamaları: “Avrupa’da bizim durumuzda olan bir takım yok. Türkiye liglerinde en erken şampiyon olan takım olduk. Önceliğimiz sağlık. Bir an önce ülkemiz bu virüsten kurtulur inşallah. TFF ve Kulüpler Birliği ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çarşamba günü TFF ile Bakanlığın bir toplantısı var. Onu bekliyoruz. Bir iptal kararı alınırsa hukuki olarak bir hamle yapacağız. Ortada kazanılmış bir hak var.”

“UMARIM HEVESİMİZ KURSAĞIMIZDA KALMAZ”

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan konu ile ilgili AKŞAM’a konuştu. Başkan Özkan, “Sporcuya ve tesisleşmeye önem veren bir belediyeyiz. Sadece futbolda değil, sporun her dalında iddialıyız. Karacabey Belediyespor’u 2014 yılında amatör ligden alarak bu sürece getirdik. Çok ciddi yatırımlar yaptık. Başkanımız, hocamız ve futbolcularımızla birlikte disiplinli bir çalışma içindeyiz. Bunun meyvesini de bu sene şampiyon olarak aldık. Ortada bir emek var. Çok büyük bir başarı var. Aksi bir kararın çıkacağını düşünmüyorum. Hevesimizin kursağımızda kalacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.