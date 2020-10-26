'Hakkımız yendi, TFF'ye başvuracağız'

Süper Lig 6. hafta kapanış maç gecesinde Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, yeni transferleri Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in ilk kez sahaya çıktığı maçı 3-2 kazandı. Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ise maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Keyifli bir maç izledik ama ne yazık ki hakem hatalarına kurban gitti" diyen Yavuz Cinkaya, "Hakkımız yendi. Verilmeyen penaltı, 7 dakika... Emek hırsızı demek istemiyorum ama emeğimizin çalınmasına da izin vermek istemiyoruz" dedi.

TFF'ye başvuracaklarını söyleyen Cinkaya, "Kim haksızlığa uğrarsa hakkını savunmaya sahiptir. Biz haksızlığa uğradık Biz hafta içinde TFF'ye görsellerle, delillerle başvuracağız" ifadelerini kullandı.