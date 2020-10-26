'Hakkımız yendi, TFF'ye başvuracağız'

"Keyifli bir maç izledik ama ne yazık ki hakem hatalarına kurban gitti" diyen Yavuz Cinkaya, "Hakkımız yendi. Verilmeyen penaltı, 7 dakika... Emek hırsızı demek istemiyorum ama emeğimizin çalınmasına da izin vermek istemiyoruz" dedi.
TFF'ye başvuracaklarını söyleyen Cinkaya, "Kim haksızlığa uğrarsa hakkını savunmaya sahiptir. Biz haksızlığa uğradık Biz hafta içinde TFF'ye görsellerle, delillerle başvuracağız" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 3-2 kazandıkları Denizlispor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, Denizlispor'u 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu.
Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Beşiktaş'ta Ghezzal, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası konuştu.
Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim krizinde bir perde daha geride kalırken, taraftar grubu ultrAslan yönetime destek çıktı.
Galatasaray'da yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. Kritik toplantıda son dönemdeki açıklamalar masaya yatırılıyor.