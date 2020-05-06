  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:29
  • |
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:29

Hakkı Çelikel: Lig sona ermiş olmalıydı, Fransa ve Hollanda doğru karar verdi

Hakkı Çelikel: Lig sona ermiş olmalıydı, Fransa ve Hollanda doğru karar verdi

Paylaş

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, liglerin başlatılması kararına ilişkin, "12 Haziran'a kadar hazır duruma gelmeye çalışacağız." dedi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılmasına karar verildiğini ancak sürecin tam olarak nasıl ilerleyeceğini kimsenin bilmediğini söyledi.

Bazı futbolcuların kendilerini riske atmak istemeyebileceğini ve oynamak istemeyebileceğini anlatan Çelikel, şunları kaydetti:

"Antrenmanlarda sosyal mesafe uygulanabilir ama müsabaka sırasında nasıl olacak. Bunların hepsi muamma. Bana göre Türkiye'de hatta dünyada koronavirüsün olduğu yerlerde bu tür etkinlikler sona ermiş olmalı. Fransa, Hollanda doğru kararı verdi. Çok karışık bir dönem yaşanıyor. Açıklanan tarihe uymak zorundayız ancak o tarihe kadar takımlar kendini nasıl hazırlayacak. Oynanacaksa da biz hazırız, hazırlanacağız. Elimizden geldiği kadar 12 Haziran'a kadar hazır duruma gelmeye çalışacağız. Federasyon ne diyorsa kulüpler olarak ona uymak zorundayız ancak o tarihte ligin oynanacağını düşünmüyorum."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Göztepe'de koronavirüs testlerinin tamamının sonucu negatif

title

Beşiktaş'tan TFF'nin kararına ilk yorum

title

Bundesliga mayıs ayının 2. haftasından sonra başlıyor

''Kupaları sahada vereceğiz''

SPOR GÜNDEMİ

Nihat Özdemir liglerin akıbetini açıkladı
Nihat Özdemir liglerin akıbetini açıkladı

Nihat Özdemir liglerin akıbetini açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin akıbetiyle ilgili açıklama yapıyor.

Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor
Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor

Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor

Küçük rakamdan büyük olay... Yönetim, 100 bin Euro alacağı olan Atiba'ya, “50'sini şimdi ödeyelim, kalanını ertele” dedi, tecrübeli oyuncu teklifi kabul etmedi. Kanadalı yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.

Büyük sürpriz! Fener'in yeni hocası...
Büyük sürpriz! Fener'in yeni hocası...

Büyük sürpriz! Fener'in yeni hocası...

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren ve Nenad Bjelica ile büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, alternatif isimleri de gündeminde tutuyor. Belçika basınına göre Sarı-Lacivertliler, bir başka Hırvat teknik adam Ivan Leko'yla da ilgileniyor. 4,5 ay önce Al-Ain'den ayrılan 42 yaşındaki antrenör şu an boşta.

Süper Lig şifresiz mi yayınlanacak? Açıklama...
Süper Lig şifresiz mi yayınlanacak? Açıklama...

Süper Lig şifresiz mi yayınlanacak? Açıklama...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Türkiye'de futbol ligleri 12-13-14 Haziran'da başlayacak. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolseverler, "Süper Lig şifresiz mi yayınlanacak? beIN Sports şifresiz mi olacak?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Galatasaray'dan 4 bomba transfer birden
Galatasaray'dan 4 bomba transfer birden

Galatasaray'dan 4 bomba transfer birden

Sarı kırmızılı yönetim, prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'ı resmen G.Saraylı yapacak. Erdoğan Yeşilyurt'u da almak isteyen Aslan; Lemina ve Onyekuru'yu yeniden kiralamak için masaya oturacak.

Galatasaray'dan müthiş teklif: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın
Galatasaray'dan müthiş teklif: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın

Galatasaray'dan müthiş teklif: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Watford'ta bulunan Luis Javier Suarez Charris için İngiliz ekibine yeni teklifle gitti. 22 yaşındaki golcü için daha önce Watford'a Mbaye Diagne'yi teklif eden Cimbom, bu teklifin reddedilmesi üzerine yeni bir öneriyle Premier Lig ekibinin kapısını çaldı: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın. Satın alma opsiyonu da ekleyelim.

Alex'ten Galatasaray'a açık kapı
Alex'ten Galatasaray'a açık kapı

Alex'ten Galatasaray'a açık kapı

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, futbola teknik direktör olarak devam etme kararını açıkladı…

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.