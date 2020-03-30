Hakimi için Chelsea devreye girdi! Bu yaz ortalığı yıkacak...

Kiralık olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Achraf Hakimi, sezon genelinde tüm kulvarlarda ortaya koyduğu saha içi performansıyla önümüzdeki transfer sezonunun en çok konuşulacak isimlerinden biri olmaya şimdiden aday.

The Mirror'ın haberine göre bonservisi İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid'in elinde bulunan genç yıldızın en öne çıkan talibi ise İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea.

Londra ekibi, teknik direktör Frank Lampard'ın kadrosunda görmeyi çok istediği Faslı savunmacı için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Maviler, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 21 yaşındaki oyuncu için 50 milyon pound tutarındaki serbest kalma bedelini ödemenin hesaplarını yapmaya şimdiden başladı bile.

Eflatun-beyazlılarla 2022 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunan Hakimi, Dortmund formasıyla çıktığı 37 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırarak 10 golün de asistini yapan isim oldu.

(beIN SPORTS)