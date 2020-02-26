Hakim Ziyech: 'Chelsea'yi oyun tarzı sebebiyle seçtim'

Chelsea'nin yeni transferi Hakim Ziyech, mavi - beyazlı kulübün resmi sitesine konuştu.

Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Ajax formasını terleten ve yaz transfer sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transfer olacak olan Hakim Ziyech, İngiliz kulübünün resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

"CHELSEA'Yİ SEÇME NEDENİM..."

Chelsea'ye gelme nedenlerini açıklayan Hakim Ziyech, "Lampard büyük bir rol model. Son birkaç hafta içerisinde çok fazla görüştük. İlk başlarda telefondan görüşüyorduk ancak sonrasında mesajlaşmaya başladık. Beni çok iyi hissettirdi ve vereceğim karara olan ilgisi yüksekti. Çok mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım ve sabırsızım. Chelsea, bir yarışmada bulunan büyük bir kulüp. Burayı seçmemin en büyük nedenlerinden biri olarak takımın oyun tarzını gösterebilirim. Gerçek atak futbolu oynuyorlar ve bu benim oyun stilime uyan bir şey, oyunlarını seviyorum." diye konuştu.

"AJAX'TA KEYİF ALMALIYIZ!"

Ajax'ta sezonun geri kalanında neler yapacağı sorulan Ziyech, "Öncelikle buradaki insanlarla, takım arkadaşlarımızla, antrenörlerimizle ve kulübün etrafındaki herkesle eğlenmeliyiz. En önemlisi bundan keyif almalıyız ve kazanmak zorunda olduğumuz kupaları kaldırmalıyız." ifadelerini kullandı.

(Sporx)