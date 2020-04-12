Hakemlere torba bakanın emri

Şenes Erzik'in, MHK'ya ‘torba kanunu' getirmekle suçladığı Ertuğrul Dilek topu Mehmet Ali Yılmaz'a attı: “Hakemlerin torbayla belirlenmesi emrini, o dönemin Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz verdi. Şenes Bey ise bana, ‘Torba yapmayın' dedi. Ben de, ‘Git bakanla konuş, onun emri' cevabını verdim!..”

AKŞAM / Özel Haber

Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik’in, “Ertuğrul Dilek hakemleri torbaya koydu. Bu torba olayı bizim kalbimizde yaradır. Kabul edebileceğim bir şey değildir. Ertuğrul Dilek, Türk hakemlerini torbaya sokan adamdır. Torba kanununu getiren adamdır” şeklindeki eleştirilerine Ertuğrul Dilek’ten sert karşılık geldi. O dönem yaşananlarla ilgili AKŞAM’a bilgi veren Dilek şu açıklamalarda bulundu: “Hakemlerin torba ile belirlenmesi emrini dönemin bakanı Mehmet Ali Yılmaz verdi. Geçmiş dönemlerde maçlara sipariş hakemler atandığı yönünde dedikodular vardı. Bu dedikodulara son vermek için bakan böyle bir karar aldı.

YILMAZ HAYATTA, KONUŞACAKTIR

Şenes Bey de o karar sonrası bana ‘Torba yapmayın’ dedi. Ben de kendisine, ‘Benimle konuşma. Git bakanla konuş, ona söyle. Bakanın emri. O söylesin torbayı yapmayalım’ karşılığını verdim. Şenes Bey, bakana gitmedi. Ben de hakemleri torbaya koymak istemiyordum. Ben Türkiye’de hangi maçı hangi hakemin yöneteceğini en iyi bilen hakemlerin başında geliyordum. Ben neden bu güçlü silahımı kullanmayayım. Ben neden hakemlerimizi torbaya atıyım. Ama bu bir emirdi. Bir süre torba olayına devam ettik. Sonra bakanla konuşarak torbayı kaldırdık. Bu görüşmeyi de ben yaptım Mehmet Ali Yılmaz hayatta, bu emri kendisinin verdiğini mutlaka söyleyecektir.”

ERZİK YARIM SAAT DİL DÖKTÜ

Ertuğrul Dilek: “Erzik’in beni istifaya zorladığı şeklindeki açıklaması doğru değil. O maçın hakemi de Ahmet Çakar değil, Sadık Deda’dır. Bana istifa etmemem için yarım saat dil döktü.”

MHK’nın eski başkanlarından ve ünlü hakemlerimizden Ertuğrul Dilek’in, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik’le istifa polemiği sürüyor. Dilek, AKŞAM’la yaptığı söyleşide; “Trabzon-Beşiktaş arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı maçına oy çokluğuyla İhsan Türe’yi atadık ancak dönemin TFF Başkanı Erzik hakemi değiştirdi, Sadık Deda’yı atadı. Ben de istifa ettim” dedi. Bu açıklamalara karşı cevap hakkını kullanan Şenes Erzik ise AKŞAM’ın dünkü sayısında, “İstifa etmedi, ben ‘Bırak’ dedim. Ayrılmak zorunda kaldılar” karşılığını verdi. Erzik’in doğruyu söylemediğini belirten Dilek ise dün tekrar gazetemize şu açıklamayı yaptı:

NORMALİN 4 KATI ÜCRET

“1992 tarihi Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinin hakemi Sadık Deda’ydı. Ahmet Çakar değildi. O dönemde, yarım saate yakın istifa etmemem için dil döktü. Federasyonda maçın kitapçığı vardır. Cuma günü kitapçıkta isimleri olmasına rağmen Şenes Bey maçın hakemini değiştiriyor. Hakemler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda normal sezonun 4 katı civarında ücret alıyordu. Yani 1 lira kazanan hakem, 4 lira kazanıyordu.”

UTANMAZLIK TERBİYESİZLİK!

1992 Trabzonspor-Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası fi nal maçına atanan ancak daha sonra Şenes Erzik’in karıyla devre dışı bırakılan İhsan Türe, çok sert tepki gösterdi: “O müsabakanın hakemi olarak beni atadılar. Fakat daha sonra federasyon başkanı Şenes Erzik, Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın fikrini alarak beni değiştiriyor ve Sadık Deda’yı maça atıyorlar. Utanmazlık, terbiyesizlik bir olay. Onun üzerine de Ertuğrul Dilek çok onurlu bir insan ve istifa etti. Kariyerimde çok sayıda büyük maç yönettim. 13 tane Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görev aldım.”

SADIK DEDA: “BEN DE ŞAŞIRDIM”

Olayın bir başka muhatabı, Türe’nin yerine maça atanan Sadık Deda ise yaşananları şöyle aktardı: “1 yıl önce de Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı yönetmiştim. 1985 yılında da yönetmiştim. Yani bu turnuvada 2 tane maç yöneten yoktur. Bu nedenle 3. kez bana görev vereceklerini düşünmüyordum. Aklımdan bile geçmezdi. Maçtan bir veya iki gün önce maçı benim yöneteceğim açıklandı. Bunun dışında MHK ile TFF arasında yaşananlardan bilgi sahibi değilim. Bir şey söylemem yanlış olur. İhsan Türe’nin atandığını duymuştum. Bir mazereti olduğunu düşündüm. Daha sonra konunun detaylarını basından öğrendim.”

O MAÇ: BEŞİKTAŞ 2-1 YENMİŞTİ

Sözü edilen 1991-92 sezonunun Cumhurbaşkanlığı Kupası finali 24 Mayıs 1992 Pazar günü saat 17.00’de Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanıyor. Sadık Deda’nın yönettiği maçta Trabzonspor, Ünal Karaman’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Hami’nin gole çevirmesiyle öne geçiyor. Ancak daha sonra Beşiktaş Feyyaz ve Şifo Mehmet’in golleriyle maçı 2-1 kazanıyor.