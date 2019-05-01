Hakemler torbadan çekilsin

AKŞAM

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısı düzenledi. Başkan, “Kalan 4 haftada hakemler kurayla seçilmeli, torbadan çekilmeli. Basının önünde yapılmalı. Süper Lig genelinde lehimize 4 hata yapılmış. Aleyhimize ise tam 21 büyük hata! Bunda nasıl iyi niyet arayalım. TFF Başkanı Hüsnü Güreli’ye bundan şikayetçi oldum. O da bana MHK’yle ilgisi olmadığını söyledi ve randevu ayarladı. Yani Hüsnü Güreli’nin ayarladığı randevu üzerine MHK’ye gittik. Oraya gittiğimizde de dostça konuştuk. VAR kayıtlarının açıklanmasını istedik. Ama kabul edilmedi” yorumunu yaptı.

ŞENOL HOCA BİR HATA YAPTI

Cengiz, “Derbi haftası Beşiktaş ve Milli Takım’ın hocası Şenol Güneş, TFF Başkanı Hüsnü Güreli’yle buluştu. Kötü bir niyet aramıyorum ama zamanlaması yanlıştı. Şimdi insanlar bana, ‘Şenol Güneş hakemi ayarlamaya gitti. Sen de git, istediğimiz hakemi versinler’ diyor. Bence Şenol Hoca bir zamanlama hatası yaptı” diye konuştu.

BANA ‘ROKET’ ATARLARDI!..

F.Bahçe’deki “Fener Ol” kampanyasını değerlendiren Mustafa Cengiz, konuyla ilgili şunları söyledi: F.Bahçe’nin işi zor. Ne kadar toplamış? Siteye koymalılar. Ben böyle bir şey yapsam, en ince ayrıntısına kadar araştırırlar. Rakamı açıklamazsam, bana roket atarlar! Gomis’ten alacağımız 2 milyon euro hala yatmadı. Arap kulüplerinde problem var. Arap şeyhi takımlara 500 milyon euro dağıtmış ama para bitmiş! Bundan sonra Araplara nakit satış yaparız.

HAiNLiKLE SUCLARLAR

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, “Bizden seçime gitmemizi isteyen muhalefet kanadı var. Şampiyonluk yarışında olmasak seçim kararı alırdım. Eğer bugünkü şartlarda böyle bir karar alırsam o zaman da beni, “Hainlik yapıyor” diye suçlarlar. Kuruldaki ibra krizinden sonra Fatih Terim beni gece 11’de aradı. Bütün futbolcuların huzursuz olduğunu söyledi. Sadece futbol takımımız değil, amatör branşlardaki sporcularımız da belirsizlik ortamından dolayı rahatsızdı. İbrasızlıkla ilgili yürütmeyi durdurduk. Adnan (Polat) bey döneminde de aynı şeyleri yaşadık” diye konuştu.

DEVLET SAĞ OLSUN

Mustafa Cengiz, “Amatörler için vergi yasası var. Devletimiz sağ olsun, çok önemli bir hizmet yaptı. Ama şöyle bir ricam olacak. Ben stopajı peşin ödüyorum. Taksitli veya geç ödersem amatör şubelerden ekstra vergi alınıyor. Buna çözüm bulunmalı” dedi.