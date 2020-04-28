Hakemler olarak hazırız!

MHK Başkanı Zekeriya Alp, başlama talimatı verildiği an tüm hakem camiası olarak hazır olduklarını söyledi.

AKŞAM

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, “Hakemlere programlar yollandı, kendilerini nasıl antrene edeceklerine dair bilgiler aktarıldı. Üst düzey eğitimli kişilerden oluşan bir kurulumuz var, Çağatay Şahan yönetiminde. Liglerin başlama talimatı verildiği an biz hazırız” dedi. Alp, “Futbolcular, yedek kulübesinde aralıklı oturacak. Maçlar yeniden başlarsa VAR odaları ve VAR hakemleri için sosyal mesafe, kişisel izolasyona ve dezenfekteye de herkes dikkat edecek. Türkiye çapındaki 1880 hakemin cep telefonlarına yüklenecek bir aplikasyon olan HAGESiS’in (hakem gelişim sistemi) hakemlerin takibini sağlayacak” dedi.

ALDATAN FUTBOLCU UYARISI

Zekeriya Alp, “Hakemin görevli olduğu maçtaki takımlara ait bilgiler ve görüntüler, hakemlere gönderilecek. Takımların atak şekilleri, duran toplardaki davranışları, attıkları ve yedikleri goller, hakemi aldatmaya yakın oyuncuları, kazandıkları penaltılar gibi bilgiler müsabaka öncesi gönderilecek” dedi.