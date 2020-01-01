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Hakem Fırat Aydınus sahneye çıktı, şarkı söyledi

Hakem Fırat Aydınus sahneye çıktı, şarkı söyledi

Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahneye çıktı.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında hakem Fırat Aydınus sahneyeç çıktı ve şarkı söyledi. Sezen Aksu'nun ve Duman'ın "Her şeyi yak" şarkısını seslendiren Aydınus'un performansı sonrasında 4 jüri de döndü.

Şarkının bitmesinin ardından jürilerden Beyazıt Öztürk, "Sahada iki takımın taraftarı var ama siz sahada yalnızsınız." şeklinde bir yorum yaparken, Aydınus, "Sadece sahada değil, maçlardan sonra da yalnızız. Aile tarafına etki etmesi en zorlu durum bizim için" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE HEDEF GÖSTERİLEBİLİYORSUNUZ"

Hemen sonrasında da Acun Ilıcalı, Aydınus'un Göztepe maçında Fenerbahçe'nin golünü iptal etmesini hatırlatarak, "Geçen bizim maçımızda VAR'dan golümüzü iptal etti. Altay kurtardı penaltıyı, sonra gol attık, iptal edildi. VAR'da hocamız vardı." şeklinde espri yaptı ve Aydınus, "Acun Bey'in dediği gibi böyle hedef gösterilebiliyorsunuz" dedi.

Fırat Aydınus, yorumları dinledikten sonra kızının Murat Boz'u seçmesini istediğini belirterek, Seda Sayan'dan yana tercihini kullandı.


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