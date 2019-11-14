Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7662
  • 6,3519
  • 271.229
  • 104609
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Hakem Deniz Ateş Bitnel, Masterlar maçında meslektaşı Mehmet Ağaçlıyı yumrukladı

Hakem Deniz Ateş Bitnel, Masterlar maçında meslektaşı Mehmet Ağaçlıyı yumrukladı

Hakem Deniz Ateş Bitnel, Masterlar maçında meslektaşı Mehmet Ağaçlıyı yumrukladı

Türkiye’de yeşil sahalar bunu da gördü! Masterlar maçında sahaya oyuncu olarak çıkan Deniz Ateş Bitnel, kararını beğenmediği meslektaşı Mehmet Ağaçlı’yı yumrukladı.

2016 yılında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında çıkardığı kırmızı kartlar sonrası FIFA kokartı elinden alınan ve Salih Dursun'un kendisine gösterdiği kırmızı kart ile gündeme oturan Deniz Ateş Bitnel, yeni bir skandala daha imza attı.

Bitnel oyuncu olarak yer aldığı maçta hakemin kararlarını beğenmeyince meslektaşına saldırdı. Bitnel, 11 Kasım'da Maltepe 1923 ile Golden Masterlar arasında Cevizli Futbol Stadyumu'nda oynanan karşılamanın 51. dakikasında kararına tepki gösterdiği hakem Mehmet Ağaçlı'yı yumrukla yere düşürdü.

Görüntü Sabah Gazetesi'nden alınmıştır

HAKARET VE SALDIRIDAN SUÇ DUYURUSU

Ağaçlı'nın avukatı Özgür Şimşek, Deniz Ateş Bitnel hakkında saldırı ve hakaret iddiasıyla savcılığa şikâyet dilekçesi verdi. Dilekçede Bitnel'in Ağaçlı'ya yaklaşık 15 dakika boyunca küfür ettiği iddiası da yer aldı.

2016'daki Trabzonspor-Galatasaray maçını yönettikten sonra uzun süre maç alamayan, bu süreçten sonra B klasman hakemi olarak görevlendirilen ve ardından da lisansı askıya alınan Bitnel, il hakemliğine düşürülmüştü.

(Sabah)


2 bin dolarlık terlikleri olay oldu!
Şimdi de YouTuber olacak
Miss International'in galibi Taylandlı güzel  
Çağatay Ulusoy'un kilolarının sebebi ortaya çıktı
Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy'dan açıklama
<p>Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratlı ilçesi Ballıhoca Mahallesinde ´şok yol kontrol

´Kasada Koyun Var´ Dediği Kamyondan 69 Kaçak Göçmen Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı

Unutulmaya yüz tutan eski İstanbul fotoğrafları