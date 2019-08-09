'Hakem atamaları bundan sonra yazılımla yapılacak'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Hakem atamaları bundan sonra bir yazılım aracılığıyla gerçekleştirilecek” diye konuştu.

AKŞAM

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Yaz Seminerinde önemli açıklamalarda bulundu: Yabancı hakem konusunda yorumlar yapılıyor. Bu noktaları geçtik. Hakem sayımız 25’ten 43’e yükseltik. Hakemlerimiz sahada, saha kenarında ve VAR’da görev yapacaklar. Hakem ve gözlemci atamalarının bir yazılımla ve başarı esasıyla yapılacak.MHK, VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulayacak. VAR’la kararlar düzeltilse bile, o hakemin notu düşürülecektir.

SAYGISIZLIĞA TOLERANS YOK

Hakemlere destek olmamız gerekiyor. Hakemliğimiz saygıyı hak ediyor. Hakem kardeşlerim; sizler de her kim olursa olsun, size sahada saygı göstermeyenlere hiçbir zaman tolerans tanımayın. Raporlarınızda, size söylenenleri, yapılanları yazmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Dik ve kararlı durun, standart kararlar verin, cesaretle verdiğiniz kararları uygulayın. Otoritenizi koruyun. Sizler doğruları yapın, biz sizlere sahip çıkacak ve daima arkanızda olacağız.