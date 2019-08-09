'Hakem atamaları bundan sonra yazılımla yapılacak'

AKŞAM
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Yaz Seminerinde önemli açıklamalarda bulundu: Yabancı hakem konusunda yorumlar yapılıyor. Bu noktaları geçtik. Hakem sayımız 25’ten 43’e yükseltik. Hakemlerimiz sahada, saha kenarında ve VAR’da görev yapacaklar. Hakem ve gözlemci atamalarının bir yazılımla ve başarı esasıyla yapılacak.MHK, VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulayacak. VAR’la kararlar düzeltilse bile, o hakemin notu düşürülecektir.
SAYGISIZLIĞA TOLERANS YOK
Hakemlere destek olmamız gerekiyor. Hakemliğimiz saygıyı hak ediyor. Hakem kardeşlerim; sizler de her kim olursa olsun, size sahada saygı göstermeyenlere hiçbir zaman tolerans tanımayın. Raporlarınızda, size söylenenleri, yapılanları yazmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Dik ve kararlı durun, standart kararlar verin, cesaretle verdiğiniz kararları uygulayın. Otoritenizi koruyun. Sizler doğruları yapın, biz sizlere sahip çıkacak ve daima arkanızda olacağız.
Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.
“Kulübümüz için önem arz eden konuyu vurgulamak istiyorum; Cumhurbaşkanımız, kulübe üyeliğinin 25. yılını doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliği hak kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz.”
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Hakem atamaları bundan sonra bir yazılım aracılığıyla gerçekleştirilecek” diye konuştu.
DORTMUND Japon oyuncu için bonservis bedeli talep edince, Kagawa’ya talip olan kulüpler de geri adım attı.
Beşiktaş’la ismi anılan Elyounoussi’nin hocası Hasenhuttl, “Burada kendini rahat hissetmiyorsa, bizden başka hedefleri varsa, onu tutamayız. Çözüm bulmalıyız” dedi.
G.Saray’ın kupa zaferinin ardından Falcao, Muslera’nın paylaşımına yorum yaptı ve “Cimbombom” mesajını attı. Muslera ona, “G.Saray’a gel idol” cevabı verdi. Donk da, “Gel, sezon başlıyor” mesajıyla sohbete katıldı. Abdürrahim Albayrak da Falcao’yu sosyal medyada takibe başladı.
TRANSFER döneminde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin bu yarışı bitmek bilmiyor.