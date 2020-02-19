Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal yaşamını yitirdi

SPOR GÜNDEMİ

Derbinin hakemi belli oldu! Kimse beklemiyordu... Derbinin hakemi belli oldu! Kimse beklemiyordu... Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş - Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.

Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer' Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer' Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.

Muslera'nın Adem Büyük kehaneti tuttu! Ne demişti? Muslera'nın Adem Büyük kehaneti tuttu! Ne demişti? Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’nın Adem Büyük hakkındaki kehaneti tuttu. Tecrübeli eldiven, Adem Büyük için, “Göreceksiniz en iyi transferimiz olacak. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak” demişti.

Beşiktaş'tan transfer bombası! Beşiktaş'tan transfer bombası! Beşiktaş, 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Andona Jacob'u denemek için İstanbul'a getirdi.

Uğurcan Çakır'a bir talip de İspanya'dan Uğurcan Çakır'a bir talip de İspanya'dan Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarında. Uzun süredir Liverpool’un takip ettiği genç kaleciyi Tottenham, Sevilla ve Everton’ın yetkilileri de maçlara gelip canlı olarak izliyor.

Güle güle Karius! Yeni kaleci şimdiden belli Güle güle Karius! Yeni kaleci şimdiden belli Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Alman file bekçisinin yerine Volkan Babacan’ı kadrosuna katacak.