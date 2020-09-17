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aksam.com.tr
  • 17 Eylül 2020 Perşembe 23:42
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Hakan hem attı, hem attırdı! Tur bileti Milan'ın...

Hakan hem attı, hem attırdı! Tur bileti Milan'ın...

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UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'a bu gece Shamrock Rovers deplasmanında turu getiren oyuncu Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu oldu.

Hakan Çalhanoğlu rüzgarı, Avrupa'da esmeye devam ediyor Milli yıldızımız futboluyla büyülemeye devam ediyor.

Milan, Avrupa Ligi'nde İrlanda ekibi Shamrock Rovers'ı 2-0 yenerek elerken Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 1 gol, 1 asistle oynadı. Diğer gol Zlatan Ibrahimovic'ten geldi.

Pandemi sonrası 4 ayda Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla 14 maçta 7 gol 9 asistlik performans sergiledi. 

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Hakan Çalhanoğlu Milan'ı sırtlamaya devam ediyor

Hakan Çalhanoğlu Milan'ı sırtlamaya devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'a bu gece Shamrock Rovers deplasmanında turu getiren oyuncu Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu oldu.
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