Hakan hem attı, hem attırdı! Tur bileti Milan'ın...

Hakan Çalhanoğlu rüzgarı, Avrupa'da esmeye devam ediyor Milli yıldızımız futboluyla büyülemeye devam ediyor.
Milan, Avrupa Ligi'nde İrlanda ekibi Shamrock Rovers'ı 2-0 yenerek elerken Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 1 gol, 1 asistle oynadı. Diğer gol Zlatan Ibrahimovic'ten geldi.
Pandemi sonrası 4 ayda Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla 14 maçta 7 gol 9 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 galip gelerek tur atladıkları Neftçi Bakü karşılaşması sonrası konuştu.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun değişmez isimlerinden olan Jailson, takımdan ayrılıyor. Brezilyalı yıldız için Çin kulübü Dalian Pro 5 milyon Dolar karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı.
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Neftçi Bakü maçı sonrasında konuştu.
Trabzonspor, geçen yaz kadrosuna kattığı Doğan Erdoğan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Trabzonspor, Chelsea'den İngiliz orta saha oyuncusu v'i kadrosuna kattı. Baker geçen sezonu Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf formasıyla tamamladı. İngiliz futbolcu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'a bu gece Shamrock Rovers deplasmanında turu getiren oyuncu Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu oldu.