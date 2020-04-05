Hakan Demirci ilk 11'i unuttu!

Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'un altyapısından transfer edilen 21 yaşındaki sol kanat, şimdiye kadar ligde 5, kupada 3 karşılaşmada şans buldu. Antalya'da gerçekleşen devre arası kampında Galatasaray, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ilgisini çeken genç futbolcu siyah-beyazlı formayla ligde ilk 11'de 1 kez bile görev alamadı.
İsviçre doğumlu Hakan'ın İzmir ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gurbetçi futbolcu geçen sezon Alanyaspor formasıyla U21 Ligi'nde 34 maçta 20 gol atmıştı. Altay, sezon başında Hakan'ın transferi için Alanya ekibine 150 bin TL yetiştirme bedeli ödemişti.
Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman karantina günlerini AKŞAM'a anlattı: “Stok yapmıyorum. Haftalık alışveriş yapıyorum. Çünkü tedarik ve gıda sisteminde Türkiye'nin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden stok yapmaya ihtiyaç duymuyorum.”
Beşiktaş'ta; Jeremain Lens, Loris Karius, Victor Ruiz ve Kevin-Prince Boateng'in ülkelerine gitme taleplerine olumlu yanıt geldi. Ligin en iyi ihtimalle haziranda başlayacağını belirten söz konusu oyuncular, "Ailemizin yanında olmak istiyoruz, bırakın gidelim" dedi. Beşiktaş yönetimi ise onayı belirli şartlarla bağlayarak verdi.
Galatasaray, Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina için harekete geçti. Fatih Terim'in bankoları arasında yer alan yıldız futbolcunun 1 yıl daha kiralanması için İngiliz ekibiyle anlaşmaya varıldı. Galatasaray, Lemina için yine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun tamamen iptal edilip edilmeyeceği soruldu, Avrupa futbolunun patronu bakın ne yanıt verdi.
Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL'in Ürdünlü genç yıldızı Musa Al-Tamari'nin peşine düştüğü öne sürüldü.
Kara Kartal'da transfer çalışmaları başladı. Siyah-Beyazlılar, Aston Villa'nın Norveçli kalecisi Örjan Nyland ve eski golcüsü Vincent Aboubakar için harekete geçti.