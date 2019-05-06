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Hakan Çalhanoğlu'nun Milan macerası sezon sonunda bitebilir!

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan macerası sezon sonunda bitebilir!

Serie A'da AC Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Çizme macerası sezon sonunda sonlanabilir.

Serie A'da AC Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Çizme macerası sezon sonunda sonlanabilir! Milan'ın 20 milyon euro bonservis istediği Hakan'a Almanya'dan talipler çıktı

İtalyan basınında, iki sezonluk Milan performansı vasatı aşamayan Hakan için yeni adresin Almanya olacağı iddia edildi. 25 yaşındaki futbolcu için Hamburg, Leipzig, Schalke ve Werder Bremen'in devrede olduğu yazıldı

21 MİLYON EURO ÖDENDİ

Devre arası transfer döneminde de Bundesliga takımlarından Red Bull Leipzig, Çalhanoğlu'nu transfer etmek istemiş ama Milan, Almanya'dan gelen teklifi kabul etmemişti.

Kendisine gelen teklifleri masaya yatıracak olan Hakan'ın sezon sonunda bir seçim yapması bekleniyor. Çin ve İngiltere'den de teklifler alan Hakan Çalhanoğlu için Milan, Bayer Leverkusen'e 21 milyon euro ödemişti

Milan'da 87 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 10 go latıp 26 asist yapma başarısı gösterdi.

(Sporx)

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