Hakan Çalhanoğlu'ndan Zlatan Ibrahimovic sözleri: Türkçe konuşuyor ve şarkıları dinliyor

A Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Bild'e verdiği özel röportajda yeni transferleri Zlatan Ibrahimovic'i yorumladı.

AC Milan'da forma giyen A Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Bild'e verdiği özel röportajda yeni transferleri Zlatan Ibrahimovic hakkında konuştu.

Ibrahimovic'in Türkçe kelimeler bildiğini söyleyen Hakan, yıldız futbolcunun Türkçe şarkılar dinlediğini de kaydetti.

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Hakan Çalhanoğlu açıklamasında, "Zlatan Ibrahimovic beni çok sıcak karşıladı. Çok sayıda Türk arkadaşı olduğunu ve sıcakkanlı olmalarından dolayı Türkleri çok sevdiğini söyledi. Türkçe bir şeyler konuşmasına da çok şaşırdım" dedi.

"TÜRKÇE ŞARKILAR DİNLİYOR"

A Milli oyuncumuz ayrıca, "Diğer şeylerin yanı sıra, Türkçe olarak "Nasılsın?" dedi. Türkçe şarkıları dinlemeyi çok sevdiğinden bahsetti. Ibrahimovic'in benimle ve ülkemle bu kadar ilgilenmesi beni çok mutlu etti" ifadelerine yer verdi.

Milano'da yaşanan değişime de değinen Hakan, "Buraya geldiğinmden beri statta ambiyans yükseldi. Zlatan'ın gelmesiyle bu büyük kulüvün benim için daha cazip bir hale geldiğini söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

(Sporx)