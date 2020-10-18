  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Ekim 2020 Pazar 11:48
  • |
  • Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a şampiyonluk mesajı

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a şampiyonluk mesajı

Paylaş

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray sorusunu yanıtladı.

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'ın formasını giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray için Beyaz Tv'ye konuştu.

"BURADA GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

A Milli Takımımız ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynamanın ve gol atmanın heyecan verdiğini dile getiren ve sarı - kırmızılı takıma transferi için açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Bir futbolcu için heyecan her zaman olur. Hem heyecan olur hem de insan kendisini duygusal hisseder. Burada gol attığım ve asist yaptığım için mutluyum. İlerleyen zaman ne gösterir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON G.SARAY OLUR"

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi sorulan Hakan, "Herkese selam olsun. Galatasaray'a, Fatih Hocama başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur." şeklinde konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray yönetiminden maaş kararı
Galatasaray yönetiminden maaş kararı

Galatasaray yönetiminden maaş kararı

Fenerbahçe'den Dorukhan için hamle
Fenerbahçe'den Dorukhan için hamle

Fenerbahçe'den Dorukhan için hamle

Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli kararı verildi
Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli kararı verildi

Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli kararı verildi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Kanarya'nın İzmir sınavı
Kanarya'nın İzmir sınavı

Kanarya'nın İzmir sınavı

Sarı-Lacivertliler, kendisi gibi ligin namağlup takımlarından Göztepe'ye konuk olacak. Teknik Direktör Erol Bulut, son haftalardaki kadrosunda mecburen değişikliğe gidecek.

Uruguay da Muslera'sız yapamıyor
Uruguay da Muslera'sız yapamıyor

Uruguay da Muslera'sız yapamıyor

Fernando Muslera'nın sakatlığı Galatasaray'ın ardından Uruguay Milli Takımı'nı da vurdu. Nando'nun yerine forma giyen kaleci Campana, ülkede eleştiri oklarının hedefi oldu.

Fenerbahçe'de Samatta planı
Fenerbahçe'de Samatta planı

Fenerbahçe'de Samatta planı

Mbwana Samatta sadece golleriyle değil, futbol karakteriyle de Fenerbahçe'ye umut oldu. Samatta; gezen, topu ayağında tutmayan yapısıyla takım oyununa çok uygun bir isim olarak görülüyor

Beşiktaş'ta Ljajic'e Ocak ayına kadar mühlet
Beşiktaş'ta Ljajic'e Ocak ayına kadar mühlet

Beşiktaş'ta Ljajic'e Ocak ayına kadar mühlet

Fazla kiloları ile dikkat çeken yıldız futbolcuya özel program uygulanacak. Ocak ayına kadar kendisini toparlayamazsa Beşiktaş'ın gelecekle ilgili planlarında yer almayacak.

Hakan Çalhanoğlu: 'İnşallah şampiyon Galatasaray olur'
Hakan Çalhanoğlu: 'İnşallah şampiyon Galatasaray olur'

Hakan Çalhanoğlu: 'İnşallah şampiyon Galatasaray olur'

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray sorusunu yanıtladı.

'Galatasaray Falcao ile yolları ayırıyor'
'Galatasaray Falcao ile yolları ayırıyor'

'Galatasaray Falcao ile yolları ayırıyor'

Galatasaray'da senelik 5 milyon euro garanti ücret alan Radamel Falcao, takımda en çok kazanan oyuncu konumunda bulunuyor. Ekonomik problemlerle boğuşan Aslan, 34 yaşındaki futbolcuyla yolları ayıracak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.