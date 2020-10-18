Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a şampiyonluk mesajı

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'ın formasını giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray için Beyaz Tv'ye konuştu.
"BURADA GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"
A Milli Takımımız ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynamanın ve gol atmanın heyecan verdiğini dile getiren ve sarı - kırmızılı takıma transferi için açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Bir futbolcu için heyecan her zaman olur. Hem heyecan olur hem de insan kendisini duygusal hisseder. Burada gol attığım ve asist yaptığım için mutluyum. İlerleyen zaman ne gösterir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH ŞAMPİYON G.SARAY OLUR"
Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi sorulan Hakan, "Herkese selam olsun. Galatasaray'a, Fatih Hocama başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur." şeklinde konuştu.
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