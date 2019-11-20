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  3. Hakan Çalhanoğlu'ndan Almanlara asker selamı açıklaması: Bize ayıp edildi

Hakan Çalhanoğlu'ndan Almanlara asker selamı açıklaması: Bize ayıp edildi

Hakan Çalhanoğlu'ndan Almanlara asker selamı açıklaması: Bize ayıp edildi

MİLAN forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Bild gazetesine “Asker Selamı”yla ilgili tokat gibi açıklamalarda bulundu.

AKŞAM

Hakan, “Bu selamı, sağ salim dönmesini istediğimiz askerlerimize yolladık. Politik bir anlamı yok. Provokasyon da değil. Avrupa’da Türk oyuncuların kötü gösterilmesi gerçekten büyük bir ayıp. Hangi branşta olursa olsun, selam veren Türk sporcuların niyeti aynıydı. İnanın kimsenin aklından politik bir mesaj geçmiyordu. Biz barıştan yanayız. Neden durup dururken savaş isteyelim ki!” dedi.


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