Hakan Çalhanoğlu'na bir teklif de La Liga şampiyonundan

A Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezonki adresi halen belli olmadı. Orta saha oyuncusunun Milan'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Hakan Çalhanoğlu ve Milan tarafı arasında sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlanamadıkça, milli oyuncunun talipleri de artıyor.
ATLETICO MADRID'DE DEVREDE
Milan'da teklif edilen 3.5 milyon avronun iki katını maaş olarak talep eden Hakan Çalhanoğlu için Manchester United'ın yanı sıra Atletico Madrid de devreye girdi.
Milan, anlaşmaya ulaşılamaması halinde 26 yaşındaki orta sahayı bedava kaybetmemek için Ocak ayında satışa sıcak bakabilir.
26 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Pioli'nin vazgeçilmezlerinden birisi oldu. Kırmızı Siyahlılar'la 20 resmi maç çıkan Hakan, bu maçlarda takımına 6 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezonki adresi merak edilirken bir teklif de İspanya'dan geldi.
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