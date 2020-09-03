Hakan Çalhanoğlu: 'Zlatan beni motive etti'

AKŞAM

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Milan'a geri dönen Zlatan İbrahimovic'le Hakan Çalhanoğlu'nun dostlukları göz kamaştırıyor.

Hakan Çalhanoğlu’nun Milan’dan takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic, “Hakan geçtiğimiz 6 ayda gerçekten iyi çalıştı, böyle devam etmeli. Daha iyisini yapabileceğini de biliyorum” demişti. Hakan ise, “Beni motive etti” açıklamasını yaptı.

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