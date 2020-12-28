Hakan Çalhanoğlu ve Milan arasında uzlaşma sağlanamadı

Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor.
Gazzetta'da yer alan habere göre, milli oyuncuyu takımda tutmak için çaba harcayan Milan, birçok kulübün transfer listesindeki futbolcuya yıllık 3,5 milyon euro teklif etti.
Mevcut kontratında 2,5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan yıllık 5 milyon euro talep ediyor. Taraflar yeniden görüşecek ve Milan, yıldız futbolcu için uzlaşma yolunu deneyecek.
Milan kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen 26 yaşındaki futbolcunun adı bir süredir Manchester United'la da anılıyor.
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile yeni sözleşme imzalamaması durumunda sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecek.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Galatasaray mağlubiyeti sonrasında söylediği “Kadro dışı isteğiyle gelmesinler. B.. çıkarmasınlar.” sözleri ortalığı karıştırdı.
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• Ağaoğlu'nun, bu sözleriyle oyuncuların yetersiz oluşuna vurgu yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya göndermede bulunduğu öne sürüldü.
• Teknik Direktör Avcı'nın istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi.
Fenerbahçe, sezon başında da kadrosuna katmaya çalıştığı ancak transferini gerçekleştiremediği Anastasios Bakasetas için devre arasında Alanyaspor'un kapısını bir kez daha çalacak.
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• Sarı-Lacivertliler, 5 milyon euro serbest kalma maddesi olan Yunan futbolcu için Akdeniz ekibine 2,5 milyon euro teklif edecek.
• Yönetim takas formülünü de masada tutuyor.
Yeni sözleşme imzalamak istediğini yönetime bildiren Younes Belhanda, 3,35 milyon euroluk maaşında da 1 milyon euro indirime gideceğini dile getirdi ancak yönetim bu talebe son derece soğuk bakarken oyuncuya cevap dahi verilmedi.
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• Sezon başında Galatasaray yönetiminin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belhanda ve menajeri yeni kontrat için bu kez bizzat kendileri fiyat düşürdü.
• 2,3 milyon euro isteyen ve yüzde 30 indirim yaptığı garanti ücretinin kabul edilmesi halinde imzaları atmaya hazır olduğunu belirten Belhanda ve menajeri bu görüşmede istediği yanıtı alamadı.
• Belhanda'nın bu talebine sarı kırmızılılar yanıt dahi vermedi.
Süper Lig'e geçen sezon damga vuran Cisse, Sosa ve Novak'ın bu yıl henüz istenen noktaya ulaşmaması konusunda telaş yapılmıyor. Sezon başı kampını kaçıran ve yoğun fikstürde dalgalanmalar yaşayan 3 yıldız için sabır isteniyor.
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