Hakan Çalhanoğlu ve Milan arasında uzlaşma sağlanamadı

Fenerbahçe, sezon başında da kadrosuna katmaya çalıştığı ancak transferini gerçekleştiremediği Anastasios Bakasetas için devre arasında Alanyaspor'un kapısını bir kez daha çalacak. DETAY • Sarı-Lacivertliler, 5 milyon euro serbest kalma maddesi olan Yunan futbolcu için Akdeniz ekibine 2,5 milyon euro teklif edecek. • Yönetim takas formülü nü de masada tutuyor.

Yönetimden Belhanda'ya şok tavır! Menajeriyle birlikte...

Yeni sözleşme imzalamak istediğini yönetime bildiren Younes Belhanda, 3,35 milyon euroluk maaşında da 1 milyon euro indirime gideceğini dile getirdi ancak yönetim bu talebe son derece soğuk bakarken oyuncuya cevap dahi verilmedi.



DETAY

• Sezon başında Galatasaray yönetiminin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belhanda ve menajeri yeni kontrat için bu kez bizzat kendileri fiyat düşürdü.

• 2,3 milyon euro isteyen ve yüzde 30 indirim yaptığı garanti ücretinin kabul edilmesi halinde imzaları atmaya hazır olduğunu belirten Belhanda ve menajeri bu görüşmede istediği yanıtı alamadı.

• Belhanda'nın bu talebine sarı kırmızılılar yanıt dahi vermedi.