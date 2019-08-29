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Hakan Çalhanoğlu, Torino'ya transfer oluyor

Hakan Çalhanoğlu, Torino'ya transfer oluyor

Milan’ın gözden çıkardığı Hakan Çalhanoğlu’nun Leipzig’e transfer olacağı iddia ediliyordu ancak milli futbolcu Torino’ya gidiyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Bayer Leverkusen’den 22 milyon euro’ya alınmasına rağmen bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Hakan Çalhanoğlu’nun Leipzig’e değil Torino’ya transfer olacağı iddia edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU TORİNO'YA GİDECEK İDDİASI

Milan taraftarlarıyla yıldızı barışmayan ve alttan alta kendisine yeni bir takım bakan Hakan Çalhanoğlu için Torino’nun devrede olduğu öğrenilirken, Walter Mazzari’nin de bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi potasını zorlamasına rağmen başarısız olan Torino transfer sezonunda 30 milyon euro’ya yakın para harcarken, Serie A ekibinin Hakan’la büyük güç kazanacağı ve ligi ilk 4’te bitireceği iddia ediliyor.

Kadrosunda Belotti, Zaza, Falque, Meite gibi yıldızları barındıran Torino ligin ilk haftasında Sassuolo’yu evinde 2-1 yenmişti.

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